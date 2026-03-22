14 человек погибли при пожаре на заводе автозапчастей в Южной Корее

Как сообщили местные власти 21 марта, число жертв возросло после обнаружения тел трех работников, ранее числившихся пропавшими без вести.

Спасатели, применяя тяжелую технику для разбора завалов, извлекли останки погибших со второго этажа выгоревшего производственного здания.

По информации пожарной службы, с учетом последних находок все 14 пропавших сотрудников числятся найденными.

Всего в результате происшествия пострадали не менее 58 человек, среди них двое пожарных. В момент возникновения возгорания на территории предприятия находились порядка 170 рабочих.

Причины возгорания устанавливаются. По предварительным данным, огонь распространился стремительно, очевидцы сообщали о звуке взрыва. Предполагается, что быстрому развитию пожара могли способствовать остатки масла и скопившаяся внутри помещения пыль.

Напомним, ранее сообщалось о 55 пострадавших. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён приказал властям мобилизовать все имеющиеся ресурсы для их спасения. Министерство внутренних дел и безопасности распорядилось о создании центрального штаба по реагированию на стихийные бедствия.