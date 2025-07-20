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    17:19, 20 Июль 2025 | GMT +5

    14 человек погибли, 12 пропали без вести из-за ливней в Южной Корее

    14 человек погибли, еще 12 пропали без вести в результате пятидневных проливных дождей, обрушившихся на Республику Корея, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    14 человек погибли, 12 пропали без вести из-за ливней в Южной Корее
    Фото: x.com/MarioNawfal

    Об этом сообщило в воскресенье Министерство внутренних дел и безопасности страны.

    По его данным, по состоянию на 11:00 по местному времени подтверждена гибель 14 человек, еще 12 числятся пропавшими без вести.

    Ливни, начавшиеся в среду, вынудили 13209 человек покинуть свои дома по всей стране. По состоянию на утро воскресенья, 3836 человек оставались во временных убежищах.

    Было зарегистрировано в общей сложности 1920 случаев повреждения государственной и 2234 случаев повреждения частной собственности, включая затопленные дороги, оползни, обрушения речных сооружений, затопленные здания и сельскохозяйственные угодья.

    Теги:
    Дожди Южная Корея
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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