15:08, 06 Июнь 2025 | GMT +5
14 автобусных маршрутов изменили движение в Астане
Об этом сообщили в пресс-службе City Transportation Systems, передает агентство Kazinform.
Сегодня, 6 июня, были временно изменены схемы движения маршрутов № 2, 20, 24, 24Н, 31, 33, 41, 47, 56, 71, 120, 120А, 121, 503.
Схемы движения можно посмотреть здесь.
Ранее сообщалось, что 50% рельсов ЛРТ проложили в Астане. Строительство продолжается вблизи ключевых объектов — железнодорожного вокзала «Нурлы Жол», Международного аэропорта, Дома министерств и Республиканской главной мечети.
Тестовый запуск легкорельсового транспорта в Астане запланирован на сентябрь 2025 года.