14 автобусных маршрутов изменили движение в Астане

Сегодня, 6 июня, были временно изменены схемы движения маршрутов № 2, 20, 24, 24Н, 31, 33, 41, 47, 56, 71, 120, 120А, 121, 503.

Схемы движения можно посмотреть здесь.

Ранее сообщалось, что 50% рельсов ЛРТ проложили в Астане. Строительство продолжается вблизи ключевых объектов — железнодорожного вокзала «Нурлы Жол», Международного аэропорта, Дома министерств и Республиканской главной мечети.

Тестовый запуск легкорельсового транспорта в Астане запланирован на сентябрь 2025 года.