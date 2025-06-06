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    15:08, 06 Июнь 2025 | GMT +5

    14 автобусных маршрутов изменили движение в Астане

    Об этом сообщили в пресс-службе City Transportation Systems, передает агентство Kazinform.

    Автобус Астана
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Сегодня, 6 июня, были временно изменены схемы движения маршрутов № 2, 20, 24, 24Н, 31, 33, 41, 47, 56, 71, 120, 120А, 121, 503.

    Схемы движения можно посмотреть здесь.

    Ранее сообщалось, что 50% рельсов ЛРТ проложили в Астане. Строительство продолжается вблизи ключевых объектов — железнодорожного вокзала «Нурлы Жол», Международного аэропорта, Дома министерств и Республиканской главной мечети.

    Тестовый запуск легкорельсового транспорта в Астане запланирован на сентябрь 2025 года.

    Теги:
    Транспорт Автобус Астана
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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