137 млрд инвестиций поможет привлечь цифровизация в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о планах по развитию цифровизации в стране на 2020 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В условиях глобального тренда цифровизации всех сфер жизни и экономики ключевым фактором конкурентоспособности становится внедрение и широкое распространение цифровых технологий. В этом направлении проделана большая работа и в 2020 году будут приняты меры по увеличению охвата услугами сети Интернет до 93% населения страны; доведению уровня госуслуг в электронном формате до 90%; повышению уровня цифровой грамотности населения до 80%», - пообещал Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства.

Премьер-Министр РК подчеркнул, что особое внимание будет уделено реализации проекта «Умные города», который приведёт к повышению эффективности работы городских служб и качества инфраструктуры.

«Совместно с Назарбаев Университетом и Всемирным банком разрабатывается проект по внедрению технологий искусственного интеллекта в госорганах в центре и на местах. Вместе с тем, цифровые решения в рамках проекта SmartDataUkimet позволят обеспечить интеграцию данных, проводить глубокую аналитику, снизить документооборот. В целом, в 2020 году планируется привлечь 137 млрд тенге инвестиций, а также создать 10 тысяч новых рабочих мест за счёт цифровизации», - отметил А. Мамин.

В целом, по словам Премьер-Министра РК, достижение запланированных показателей, проведение структурных и институциональных реформ потребует скоординированной и эффективной работы всего государственного аппарата.

«По Вашему поручению Правительством разрабатывается новая Концепция государственного управления, в рамках которой предусматривается реализация мер по формированию эффективного, прозрачного и подотчётного госаппарата (новые подходы к функциональному анализу для исключения дублирования и передачи госфункций в конкурентную среду, сокращение госаппарата на четверть, дебюрократизация)», - заключил глава Правительства, обращаясь к Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву.