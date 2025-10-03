136 потерпевших и 579 млн тенге ущерба: в Актобе судят лжецелительницу

Сегодня в № 2 городском суде города Актобе состоялись судебные прения. Прокурор Гульназым Алиева, принимая во внимание, что подсудимая не состоит на диспансерном учете и что совершенное ей преступление носит общественно опасный характер, обратилась к суду с просьбой назначить максимально возможный срок наказания в виде лишения свободы.

— Подсудимая Сулушаш Казбаева не отрицала, что у нее имелся график погашения кредитов. Однако она заявила, что не признает своей вины, что не оформляла кредиты мошенническим способом ни на одного из 136 потерпевших, что все они передавали ей деньги добровольно, а также выразила несогласие с суммой, указанной в обвинительном акте. В течение четырех месяцев судебного следствия Казбаева не пояснила, куда были направлены денежные средства, полученные потерпевшими по кредитам. На вопросы, касающиеся этих сумм, она отказалась отвечать. В настоящий момент неизвестно, куда именно делись почти 579 миллионов тенге. Прошу признать Казбаеву виновной, назначить ей наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, — заявила прокурор Гульназым Алиева.

Фото: Алтынай Сағындықова

В ходе прений также прозвучало, что потерпевшие оформляли кредиты на суммы от 1 до 24 миллионов тенге, и на сегодня продолжают выплачивать их самостоятельно. Некоторые из них уже прекратили выплаты, не в силах нести долговое бремя. Прокурор также потребовала взыскать с подсудимой суммы, эквивалентные ущербу, в пользу потерпевших.

Следует отметить, что целительница Сулушаш Казбаева убеждала обратившихся к ней пациентов в необходимости оформления кредитов якобы для благих целей: строительство мечети в селе Акколь Айтекебийского района, возведение банкетного зала в самом районе, лечение своей несовершеннолетней дочери за границей — в Турции, а также для открытия частной клиники и развития собственного дела.

Когда уголовное дело поступило в суд, количество потерпевших составляло 90 человек, впоследствии к ним присоединились еще десятки пострадавших. Сулушаш Казбаевой предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса «Мошенничество», и в январе текущего года она была взята под стражу.

Ранее мошенница получила срок в Жамбылской области. Девушка втиралась в доверие, собирала чужие данные и штамповала кредиты через мобильное приложение.