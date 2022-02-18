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1351 человек заболел коронавирусом в Казахстане

18 Февраля 2022 08:01
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1351 человек заболел коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрирован 1351 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане – 99,

в городе Алматы – 520,

в городе Шымкенте – 19,

в Акмолинской области –57,

в Актюбинской области – 10,

в Алматинской области – 104,

в Атырауской области – 10,

в ВКО – 64,

в Жамбылской области – 15,

в ЗКО – 35,

в Карагандинской области – 98,

в Костанайской области – 105,

в Кызылординской области – 6,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 96,

в СКО – 108,

в Туркестанской области – 5.

Всего в стране подтвержден 1 296 601 случай.


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