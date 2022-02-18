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1351 человек заболел коронавирусом в Казахстане
18 Февраля 2022 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрирован 1351 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане – 99,
в городе Алматы – 520,
в городе Шымкенте – 19,
в Акмолинской области –57,
в Актюбинской области – 10,
в Алматинской области – 104,
в Атырауской области – 10,
в ВКО – 64,
в Жамбылской области – 15,
в ЗКО – 35,
в Карагандинской области – 98,
в Костанайской области – 105,
в Кызылординской области – 6,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 96,
в СКО – 108,
в Туркестанской области – 5.
Всего в стране подтвержден 1 296 601 случай.
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