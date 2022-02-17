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1349 человек заболели коронавирусом в Казахстане
17 Февраля 2022 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1 349 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане – 127,
в городе Алматы – 429,
в городе Шымкенте – 8,
в Акмолинской области –56,
в Актюбинской области – 36,
в Алматинской области – 78,
в Атырауской области – 11,
в ВКО – 67,
в Жамбылской области – 35,
в ЗКО – 31,
в Карагандинской области – 123,
в Костанайской области – 101,
в Кызылординской области – 3,
в Мангистауской области – 5,
в Павлодарской области – 120,
в СКО – 117,
в Туркестанской области – 2.
Всего в стране подтверждено 1 295 250 случаев.
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