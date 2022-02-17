1349 человек заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1 349 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане – 127,

в городе Алматы – 429,

в городе Шымкенте – 8,

в Акмолинской области –56,

в Актюбинской области – 36,

в Алматинской области – 78,

в Атырауской области – 11,

в ВКО – 67,

в Жамбылской области – 35,

в ЗКО – 31,

в Карагандинской области – 123,

в Костанайской области – 101,

в Кызылординской области – 3,

в Мангистауской области – 5,

в Павлодарской области – 120,

в СКО – 117,

в Туркестанской области – 2.

Всего в стране подтверждено 1 295 250 случаев.