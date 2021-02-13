08:15, 13 Февраль 2021 | GMT +6
1341 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1341 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 148
город Алматы - 83
город Шымкент - 19
Акмолинская область - 224
Актюбинская область - 16
Алматинская область - 80
Атырауская область - 62
Восточно-Казахстанская область - 22
Жамбылская область - 24
Западно-Казахстанская область - 46
Карагандинская область - 56
Костанайская область - 103
Кызылординская область - 8
Мангистауская область - 9
Павлодарская область - 351
Северо-Казахстанская область - 69
Туркестанская область - 21
Итого выздоровевших в Казахстане - 183315.