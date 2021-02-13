1341 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1341 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 148

город Алматы - 83

город Шымкент - 19

Акмолинская область - 224

Актюбинская область - 16

Алматинская область - 80

Атырауская область - 62

Восточно-Казахстанская область - 22

Жамбылская область - 24

Западно-Казахстанская область - 46

Карагандинская область - 56

Костанайская область - 103

Кызылординская область - 8

Мангистауская область - 9

Павлодарская область - 351

Северо-Казахстанская область - 69

Туркестанская область - 21

Итого выздоровевших в Казахстане - 183315.