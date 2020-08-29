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133 многоквартирных дома построят в одном из микрорайонов Семея

29 Августа 2020 21:40
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133 многоквартирных дома построят в одном из микрорайонов Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев в сопровождении акима ВКО Даниала Ахметова ознакомился с ходом застройки микрорайона «Карагайлы» в Семее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной инфоцентр.

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В период с 2017 года в Карагайлы было построено 22 жилых дома – это 1549 квартир, за счет различных источников финансирования, включая холдинг «Байтерек Девелопмент», «Жилстройсбербанк», облигации местных исполнительных органов и многое другое. В 2020 году были подписаны договоры на строительство еще семи домов. Это будет как жилье, которое можно приобрести в собственность, так и арендные квартиры без права выкупа. Решение об активной застройке микрорайона Карагайлы в Семее было принято акимом ВКО Даниалом Ахметовым, чтобы значительно сократить число очередников на жилье.

До 2025 года планируется ввести в эксплуатацию 133 многоквартирных дома, проект детальной планировки микрорайона предусматривает строительство трех школ и шести детских садов.

Район обеспечен магистральными сетями водоснабжения, водоотведения, телекоммуникаций, теплоснабжения и электроснабжения в рамках программы «Нұрлы Жол». В 2016 году была открыта Назарбаев Интеллектуальная школа со спальным корпусом на 120 мест и детский сад на 320 мест, построенный в рамках государственно-частного партнерства.

Важнейшим событием в культурно-спортивной жизни не только микрорайона «Карагайлы», но и, без преувеличения, всей области стало открытие в 2019 году уникального комплекса, который позволяет проводить спортивные и развлекательные мероприятия мирового уровня. Культурно-спортивный комплекс состоит из трех блоков – самый примечательный это, конечно, огромная арена для зрителей. Есть несколько бассейнов, залы для кроссфита и детские игровые зоны. Также здесь открылся фонтан, который, безусловно, будет радовать горожан.

Крымбек Кушербаев отметил положительную динамику города Семея, высоко оценил развитие микрорайона, отметив, что «Карагайлы» стал мини-городом.



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#Восточно-Казахстанская область   #Строительство  
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