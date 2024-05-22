Сколько заключенных видела 130-летняя тюрьма в Костанае

История РГУ «Учреждение №76» КУИС МВД РК или следственного изолятора берет свой старт с 1 октября 1891 года. В 2021 году здание встретило свой 130-летний юбилей. Все это время, исправительное учреждение использовалось строго по назначению – содержало в своих стенах заключенных и следственно-арестованных. Корреспондент агентства Kazinform смогла побывать в стенах исторического здания.

Все началось в 1891 году. Тогда в области была учреждена Николаевская уездная тюрьма. Тюрьма начала принимать спецконтингент 1 октября 1891 года. Главным ее попечителем являлся начальник уезда. Изначально здание было рассчитано было на 35 человек. Но вскоре встал вопрос расширении – количество заключенных росло.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

Первый и третий корпусы были построены в 1898 году. Второй корпус был выстроен только в 1914 году. В 1967 году было построено здание учебно-производственных мастерских. Административное здание было построено в 1972 году. В 1986 и 1988 годах были запущены в эксплуатацию еще два корпуса.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

Несмотря на свою вековую историю, следственный изолятор выглядит свежо. Капитальные ремонтные работы проводятся здесь регулярно.

Возраст здания выдают узкие коридоры и «лабиринты» – без сопровождения в здании легко заблудиться.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

Сейчас следственный изолятор вмещает в себя более 300 человек. За 133 года тюрьма в Костанае видела 260 тысяч заключенных.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform