133 авиапассажира прибыли в Казахстан без ПЦР-справок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 февраля на территорию Республики Казахстан прибыло 8 международных авиарейсов из Мальдивской республики, ОАЭ, Турции, РФ, Республики Беларусь и Азербайджана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

Из 874 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 741 человека, без справок прибыли 133 гражданина РК.



Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа, у всех 644 граждан РК, прилетевших в страну 31 января, тестирование показало отрицательный результат.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

В том числе:в аэропорт г. Алматы – 5 рейсов, 573 пассажира, со справками - 466, без справок - 107;в аэропорт г. Нур-Султана – 2 рейса, 166 пассажиров, со справками - 141, без справок - 25;в аэропорт г. Актау – 1 рейс, 135 пассажиров, со справками - 134, без справки - 1.