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    10:48, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    133 авиапассажира прибыли в Казахстан без ПЦР-справок

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 февраля на территорию Республики Казахстан прибыло 8 международных авиарейсов из Мальдивской республики, ОАЭ, Турции, РФ, Республики Беларусь и Азербайджана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

    Из 874 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 741 человека, без справок прибыли 133 гражданина РК.

    В том числе:
    в аэропорт г. Алматы – 5 рейсов, 573 пассажира, со справками - 466, без справок - 107;
    в аэропорт г. Нур-Султана – 2 рейса, 166 пассажиров, со справками - 141, без справок - 25;
    в аэропорт г. Актау – 1 рейс, 135 пассажиров, со справками - 134, без справки - 1.

    Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

    По результатам ПЦР-анализа, у всех 644 граждан РК, прилетевших в страну 31 января, тестирование показало отрицательный результат.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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