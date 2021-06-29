08:01, 29 Июнь 2021 | GMT +6
1321 случай коронавируса выявили в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНОФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1321 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 370,
город Алматы - 126,
город Шымкент - 33,
Акмолинская область - 44,
Актюбинская область - 10,
Алматинская область - 43,
Атырауская область - 66,
Восточно-Казахстанская область - 65,
Жамбылская область - 31,
Западно-Казахстанская область - 63,
Карагандинская область - 288,
Костанайская область - 45,
Кызылординская область - 17,
Мангистауская область - 25,
Павлодарская область - 45,
Северо-Казахстанская область - 15,
Туркестанская область - 35.
Всего в стране выявлен 421121 заболевший.