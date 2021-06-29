1321 случай коронавируса выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНОФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1321 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 370,

город Алматы - 126,

город Шымкент - 33,

Акмолинская область - 44,

Актюбинская область - 10,

Алматинская область - 43,

Атырауская область - 66,

Восточно-Казахстанская область - 65,

Жамбылская область - 31,

Западно-Казахстанская область - 63,

Карагандинская область - 288,

Костанайская область - 45,

Кызылординская область - 17,

Мангистауская область - 25,

Павлодарская область - 45,

Северо-Казахстанская область - 15,

Туркестанская область - 35.

Всего в стране выявлен 421121 заболевший.