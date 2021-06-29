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    08:01, 29 Июнь 2021 | GMT +6

    1321 случай коронавируса выявили в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНОФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1321 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 370,

    город Алматы - 126,

    город Шымкент - 33,

    Акмолинская область - 44,

    Актюбинская область - 10,

    Алматинская область - 43,

    Атырауская область - 66,

    Восточно-Казахстанская область - 65,

    Жамбылская область - 31,

    Западно-Казахстанская область - 63,

    Карагандинская область - 288,

    Костанайская область - 45,

    Кызылординская область - 17,

    Мангистауская область - 25,

    Павлодарская область - 45,

    Северо-Казахстанская область - 15,

    Туркестанская область - 35.

    Всего в стране выявлен 421121 заболевший.


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