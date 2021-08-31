132 тысячи человек получили соцпомощь в Алматы с начала года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 2021 году на социальную поддержку уязвимых слоев населения Алматы предусмотрено более 30 млрд тенге, из них освоено 14 млрд тенге. Об этом в ходе пресс-конференции Региональной службы коммуникаций рассказала руководитель Управления социального благосостояния Алматы Назира Тогизбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, с начала года социальную поддержку получили 132 тысячи алматинцев. Она напомнила, что помощь оказывается в рамках государственной программы «Енбек», поддерживаются малообеспеченные граждане, инвалиды. Кроме того, реализуются социальные проекты, и ведется государственный контроль в сфере трудовых отношений.

Руководитель Управления социального благосостояния Алматы сообщила, что в рамках программы «Енбек» до конца года выделено 13,8 млрд тенге. Эти средства помогут охватить более 24 тысяч человек.

«За 7 месяцев текущего года в Центр занятости обратились 27 000 человек. К активным мерам по обеспечению занятости были привлечены 19 700, трудоустроены 17 900 человек», - говорит Н. Тогизбаева.

В числе трудоустроенных на постоянные рабочие места 8700 жителей мегаполиса, еще 9 200 человек трудоустроены на временные рабочие места, 1100 человек теперь работают на социальных рабочих местах, 1 500 соискателей направлены в молодежную практику. Планируется трудоустроить еще 800 выпускников учебных заведений. На общественные работы направлены 6600 человек.

Н. Тогизбаева также рассказала об обучении горожан новым профессиям.

«Краткосрочные курсы предназначены для тех, кто потерял квалификацию или хочет сменить профессию. Более 1 тысячи человек обучаются по 41 специальности в 34 образовательных учреждениях Алматы», - сообщила руководитель ведомства.

В продолжение она отметила, что уровень конкурентоспособности молодых выпускников на рынке труда невысок. Именно поэтому в городе запущен проект «Первое рабочее место», направленный на то, чтобы помочь молодым людям приобрести необходимые трудовые навыки и адаптироваться на работе. Из 212 человек, запланированных трудоустроить в рамках проекта, работают 116.

«В этом году 757 алматинцев получили гранты в размере 200 месячных расчетных показателей, то есть 583 тысячи тенге на реализацию своего бизнеса. Основные виды деятельности начинающих предпринимателей - это шитье, кулинария, маникюр, парикмахерские и другие услуги. Стоит отметить, что жители города и соискатели могут обратиться в центр занятости Алматы для подбора рабочих мест, а также ознакомиться со списком вакансий на портале электронной биржи труда enbek.kz», - заключила спикер.