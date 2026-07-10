132 неплательщика алиментов арестовали в Шымкенте с начала года

В городе усиливают контроль за взысканием алиментов и одновременно переводят часть исполнительных производств в цифровой формат. Какие механизмы уже работают и какие нововведения вступят в силу с 25 августа, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным городского департамента юстиции, в Шымкенте ведется 13 845 исполнительных производств о взыскании алиментов. По 3 287 из них задолженность не погашается более трех месяцев.

С начала года суды вынесли приговоры 31 злостному неплательщику алиментов. Еще 215 должников привлечены к административной ответственности: 132 человека отправили под административный арест, 83 — оштрафовали. Кроме того, 254 должникам помогли трудоустроиться, чтобы они смогли начать погашать задолженность.

Сегодня в Шымкенте работают 8 государственных и 155 частных судебных исполнителей. Часть нагрузки взяла на себя система «Робот-судебный исполнитель». С ее помощью завершено 15 033 исполнительных производств, взыскано 338 млн тенге.

— Если долг перед государством не превышает 40 месячных расчетных показателей, дело поступает роботу-судебному исполнителю. Система автоматически направляет должнику уведомление на мобильный телефон. Затем проверяются банковские счета, и при наличии достаточной суммы долг списывается автоматически, после чего исполнительное производство закрывается, — пояснила руководитель департамента юстиции Шымкента Айнур Исабекова.

Если средств на счетах недостаточно, производство передают частному судебному исполнителю. На урегулирование вопроса в цифровом формате у должников есть 30 дней.

— Робот рассматривает дело в течение одного месяца. Если за это время долг удается взыскать, частному судебному исполнителю оно уже не передается. Если же средств на счетах недостаточно, производство передают ЧСИ, и оно продолжается в обычном порядке, — добавила Айнур Исабекова.

По данным ведомства, с 25 августа система будет применяться к задолженностям перед государством в размере до 40 МРП (173 тыс. тенге в 2026 году).

Изменения в законодательстве предусматривают и автоматическое прекращение мер принудительного исполнения по исполнительным документам с истекшим сроком предъявления. Теперь перед обращением в суд гражданам необходимо сначала обжаловать действия судебного исполнителя в досудебном порядке.

Еще одним цифровым инструментом стал сервис «Тараптар кабинеті» («Кабинет сторон»). Через него взыскатели и должники могут онлайн отслеживать ход производства, направлять судебному исполнителю электронные обращения и оперативно получать информацию о принятых мерах.

По данным департамента юстиции, за первое полугодие возбуждено 24 административных дела по фактам незаконного использования товарных знаков. По решениям суда нарушители оштрафованы более чем на 2,7 млн тенге. Из незаконного оборота изъято 2 092 единицы контрафактной продукции общей стоимостью 6,1 млн тенге.

Правовую и нотариальную помощь жителям Шымкента сегодня обеспечивают 343 нотариуса, 524 адвоката и 1 150 юридических консультантов. За полгода нотариусы совершили почти 70 тысяч нотариальных действий, около 29 тысяч из них — через платформу «Е-нотариат».

Ранее сообщалось об изменениях в правилах регистрации актов гражданского состояния. Новые нормы вступят в силу 12 июля.