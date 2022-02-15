$131 миллион Гульнары Каримовой вернут в Узбекистан

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Активы дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой вернут на родину, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство юстиции Республики Узбекистан.

«11 февраля 2022 года Швейцария и Узбекистан провели раунд переговоров, в ходе которых обе делегации в принципе согласились создать новый многосторонний трастовый фонд Организации Объединенных Наций. Фонд будет использован для возврата активов, которые были окончательно конфискованы в рамках уголовного производства. В настоящее время около 131 миллиона долларов США готовы к возврату», - сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Минюста, механизм управления Фондом будет состоять из представителей Швейцарии, Узбекистана и Организации Объединенных Наций. Таким образом, Швейцария и Узбекистан будут вовлечены во весь процесс реституции. Фонд будет способствовать достижению Цели устойчивого развития в Узбекистане.

«Государственные органы Узбекистана активно ведут работу с компетентными органами Швейцарии, США, Франции, Российской Федерации и другими странами, по возврату незаконно выведенных активов Г. Каримовой и ее сообщников, полученных в результате преступной деятельности. На днях в Узбекистан возвращены из Франции 10 миллионов долларов», - отметили в пресс-службе.