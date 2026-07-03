1300 договоров на 3 трлн тенге: как развивается ГЧП в Казахстане

О том, как развивается государственно-частное партнерство в Казахстане и какие крупные проекты готовятся к реализации, в беседе с корреспондентом агентства Kazinform рассказал первый заместитель председателя правления АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» Айдос Кобетов.

На полях Международного инвестиционного диалога по развитию государственно-частного партнерства в Казахстане Айдос Кобетов рассказал, что данный механизм развивается в Казахстане почти 20 лет. За это время в стране заключено 1300 договоров ГЧП общей стоимостью более 3 трлн тенге.

По словам Кобетова, если раньше основной упор делался на проекты социальной сферы и жизнеобеспечения, то сейчас приоритет смещается в сторону крупных инфраструктурных проектов.

— Основная задача нашего мероприятия — показать, что Казахстан готов реализовывать крупные капиталоемкие проекты. Более того, у нас уже есть свой опыт — на сегодняшний день заключено около 1300 договоров ГЧП общей стоимостью более 3 трлн тенге. Если раньше основной упор был на проекты социальной значимости и жизнеобеспечения, то сейчас реализуются проекты в сфере автомобильных дорог, ЖКХ, водоснабжения и водоотведения, — отметил Айдос Кобетов.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

Так, по его словам, в прошлом году по поручению Главы государства в Казахстане выбрали пул из семи крупных проектов особой значимости, которые планируют реализовать через государственно-частное партнерство. В их числе — строительство университетских клиник в Караганде, Алматы, Актобе и Семее. Каждая из них будет рассчитана на 300 мест. По проекту в Караганде уже проходят конкурсные процедуры, в которых участвуют два крупных игрока, один из которых является международным инвестором.

Также в перечень вошли строительство автомобильной дороги Алматы — Иссык-Куль, опреснительного завода мощностью 50 тысяч кубометров воды в сутки в Мангистауской области и общежитие на 5900 мест при Satbayev University в Алматы.

Отвечая на вопрос о том, какие регионы наиболее активно используют механизм ГЧП, Айдос Кобетов отметил, что проекты реализуются практически во всех областях страны и определяются потребностями. При этом более половины всех договоров ГЧП приходится на сферу образования.

— Практически во всех регионах реализуются проекты ГЧП — все зависит от потребностей конкретного региона. Например, в Актобе по механизму ГЧП были построены станция скорой медицинской помощи и офтальмологический центр международного уровня. В Атырау реализовали первые в Казахстане проекты по уличному освещению с участием казахстанской компании «Батыс Транзит». В Алматы это были стадионы, в Астане — крупные школы BINOM. У каждого региона свои приоритеты. При этом более 50 процентов всех заключенных на сегодняшний день контрактов ГЧП приходится на сферу образования. Из них около 400 договоров связаны с организацией школьного питания. По сути, это небольшие проекты, но они очень важны для детей и населения, — сказал он.

Комментируя мнение некоторых инвесторов о длительных сроках согласования проектов ГЧП, Айдос Кобетов отметил, что такая практика является нормой для подобных соглашений.

Фото: КазМунайГаз

— Это нормально, что договоры ГЧП обсуждаются и готовятся в среднем около года, а иногда и дольше. Почему? Потому что, в отличие от государственных закупок, которые заключаются на один год, договоры ГЧП могут заключаться на срок до 30 лет. Естественно, учитывая такой срок, они должны быть более тщательно проработаны. Поэтому, именно международные инвесторы относятся к этому абсолютно нормально, поскольку это общераспространенная практика, — сказал он.

Говоря о возможных изменениях в законодательстве о государственно-частном партнерстве, Айдос Кобетов отметил, что основные реформы в этой сфере уже завершены.

— Все изменения мы уже, в принципе, внесли за последние три года по поручению Главы государства. У нас было два отдельных закона, и мы объединили их в один, чтобы пользоваться им было удобнее и понятнее. За это время было внесено много законодательных изменений, направленных на привлечение международных инвесторов и повышение интереса со стороны казахстанского бизнеса. Вопросы, связанные с ускорением процедур и другими механизмами совершенствования системы, также были учтены. Поэтому сегодня законодательство в сфере ГЧП полностью соответствует международным стандартам, — сказал он.

Ранее мы писали, что в Казахстане рассматривают возможность строительства прямой автомобильной дороги между Алматы и Иссык-Кулем протяженностью около 100 километров.