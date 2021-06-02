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    21:00, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    130 тысяч доз вакцины «Спутник V» поставят в Туркестанскую область

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области заболеваемость коронавирусом снизилась на 26% по сравнению с предыдущей неделей, вирусная пневмония выросла на 29 случаев. С начала года мобильными группами за несоблюдение карантинного режима на объекты и физических лиц составлено 2520 протоколов и наложено штрафов на сумму 145 062 620 тенге. Об этом сообщил руководитель областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Нурбек Нышанов на брифинге в региональном центре коммуникаций, передает МИА «Казинформ».

    «Всего в регионе привито 206 370 граждан. До этого периода было поставлено 321 200 доз вакцины «Спутник V», «QazVac» - 4000, 86 000 доз вакцины «Hayat-Vax». До 9 июня будет поставлено еще 130 тысяч доз I-компонентной вакцины «Спутник V», - сказал Нурбек Садыкбекович.

    По словам заместителя руководителя областного управления общественного здоровья Алтын Досановой, вакцинация против коронавирусной инфекции проводится в 128 прививочных пунктах региона. Кроме того, работают 80 выездных прививочных бригад. Запаса лекарственных средств и специальных средств защиты в медицинских организациях хватает на два месяца.

    Кроме того, в Туркестанской области имеется 248 объектов предпринимательства, работающих по проекту Ashyq, 123 объекта подключены к проекту с получением QR-кода. В том числе, в городе Туркестан программа будет использоваться на 54 объектах. Сегодня в региональную палату поступило более четырехсот заявок от предпринимателей на участие в проекте.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Туркестанская область
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