+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 13 °С
USD 431.1 EUR 511.8
RUB 5.59 CNY 65.54
Скачать
Новости
Вся лента >>>

130 шардаринцев открыли свое дело благодаря господдержке

10 Ноября 2020 14:20
Поделиться:
130 шардаринцев открыли свое дело благодаря господдержке

ШАРДАРА. КАЗИНФОРМ - В Шардаринском районе Туркестанской области 130 человек открыли свое дело по государственному гранту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

В текущем году, в целях поддержки малого бизнеса со стороны государства в качестве безвозмездной денежной помощи в стране была запущена программа «Еңбек». В рамках программы, в Шардаринском районе 130 граждан получили безвозмездные гранты и получили сертификаты на сумму 555 600 тенге.

Одна из них Курбанкуль Ерманова, которая открыла свой швейный цех в центре города. Создав небольшой швейный цех, женщина занимается пошивом и обработкой одежды на заказ. Узнав о безвозвратном государственном гранте, предприниматель решила принять в участие в данной программе.


«Я профессиональная швея и у меня появилась возможность открыть свое дело. Успешно защитила свой бизнес- план в этой сфере и получила безвозвратный грант. Хочу выразить огромную благодарность за помощь, которую оказывают гражданам, которые хотят заниматься малым бизнесом», - сказала Курбанкуль Ерманова.


Подписывайтесь на наш канал:

#Малый бизнес   #Туркестанская область  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив