130 шардаринцев открыли свое дело благодаря господдержке

ШАРДАРА. КАЗИНФОРМ - В Шардаринском районе Туркестанской области 130 человек открыли свое дело по государственному гранту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

В текущем году, в целях поддержки малого бизнеса со стороны государства в качестве безвозмездной денежной помощи в стране была запущена программа «Еңбек». В рамках программы, в Шардаринском районе 130 граждан получили безвозмездные гранты и получили сертификаты на сумму 555 600 тенге.

Одна из них Курбанкуль Ерманова, которая открыла свой швейный цех в центре города. Создав небольшой швейный цех, женщина занимается пошивом и обработкой одежды на заказ. Узнав о безвозвратном государственном гранте, предприниматель решила принять в участие в данной программе.

«Я профессиональная швея и у меня появилась возможность открыть свое дело. Успешно защитила свой бизнес- план в этой сфере и получила безвозвратный грант. Хочу выразить огромную благодарность за помощь, которую оказывают гражданам, которые хотят заниматься малым бизнесом», - сказала Курбанкуль Ерманова.