130 особей в Казахстане: в мире отмечают день снежного барса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Казахстане сегодня отмечается международный день снежного барса. Сколько в стране осталось особей редкого «краснокнижного» животного, узнавал корреспондент МИА «Казинформ».

Снежный барс, или ирбис – не просто редкое «краснокнижное» животное, это национальный символ независимого Казахстана. Всего в мире, по данным экспертов, насчитывается около 4000 снежных барсов.

В Казахстане численность снежного барса оценивается в 130-150 особей. Ирбис населяет горные массивы Тянь-Шань, Жетысуский Алатау, Тарбагатай, Саур, Алтай.

По мнению экологов, одним из важных усилий для поддержания популяции барса является его популяризация среди общественности. На сегодня необходимость сохранения снежного барса является важной задачей, решать которую казахстанцы должны всем обществом.

Как заметил менеджер проекта программы развития ООН Талгат Кертешев, для целей реализации программ мониторинга казахстанской популяции снежного барса, оценки биоэкологических характеристик, определения его ареала обитания в этом году было закуплено свыше 290 фотоловушек для заповедников и национальных парков Алматинской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областей.

Каждая фотоловушка позволит проводить фото- и видеофиксацию этого редкого вида в труднодоступных местах. Эта только одна из мер, направленных на сохранение популяции снежного барса в Казахстане. Большая часть населения Казахстана, к сожалению, не знает о существовании снежного барса и о причинах его исчезновения.

Между тем, в ПРООН отметили, что за последние 3 года не было зафиксировано ни одного случая браконьерства за снежным барсом.

Как редкий вид, снежный барс внесен в Красный список IUCN – Международный союз охраны природы, в Приложения конвенций CITES (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения), в Красную книгу Казахстана.

Отметим, что в 2013 году на Всемирном форуме по сохранению ирбиса в Бишкеке представители 12 стран — Афганистана, Бутана, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Монголии, Непала, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, на территории которых обитает редкое животное, решили учредить День снежного барса во всем мире 23 октября.

Ранее о важности сохранения популяции снежного барса, противодействия браконьерству рассказал заместитель постоянного представителя Программы развития ООН (ПРООН) по вопросам сохранения снежного барса Виталий Времиш.