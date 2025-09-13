130-летнюю жительницу Узбекистана могут признать самым старым человеком в мире

В рамках акции Министерства юстиции «Ни один человек не останется без документов» подтвердился факт того, что женщина родилась 1 января 1895 года.

В паспорте, выданном Умаровой в 1999 году, отсутствовала полная дата рождения. Это обстоятельство препятствовало официальному признанию ее возраста.

Теперь Хувайдо официально считается самой пожилой гражданкой Узбекистана. Родственники долгожительницы смогут подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса. Если международные эксперты подтвердят ее возраст, Умарова будет признана старейшим из ныне живущих людей.

На данный момент официально признанным старейшим жителем планеты является 116-летняя британка Этель Кэтерэм.

