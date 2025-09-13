РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    17:49, 13 Сентябрь 2025 | GMT +5

    130-летнюю жительницу Узбекистана могут признать самым старым человеком в мире

    Возраст самой пожилой жительницы Узбекистана, и возможно, Земли 130-летней Хувайдо Умаровой (Тошматовой) впервые подтвержден официально, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство юстиции страны. 

    130-летнюю жительницу Узбекистана могут признать самым старым человеком в мире
    Фото: UzA

    В рамках акции Министерства юстиции «Ни один человек не останется без документов» подтвердился факт того, что женщина родилась 1 января 1895 года.

    В паспорте, выданном Умаровой в 1999 году, отсутствовала полная дата рождения. Это обстоятельство препятствовало официальному признанию ее возраста.

    Теперь Хувайдо официально считается самой пожилой гражданкой Узбекистана. Родственники долгожительницы смогут подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса. Если международные эксперты подтвердят ее возраст, Умарова будет признана старейшим из ныне живущих людей.

    На данный момент официально признанным старейшим жителем планеты является 116-летняя британка Этель Кэтерэм.

    Ранее 101-летняя жительница дома престарелых Алматы поделилась секретом долголетия.

    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
