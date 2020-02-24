130 кг незаконно выловленной рыбы передали в детсад в Туркестанской области

ОРДАБАСИНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Полицейские задержали двух жителей Ордабасинского района Туркестанской области, промышлявших незаконной ловлей рыбы на берегу озера, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе рейдовых мероприятий по выявлению и пресечению фактов браконьерства и других нарушений в сфере природоохранного законодательства, сотрудники местной полицейской службы Созакского РОП выявили факт браконьерства.

В качестве вещественных доказательств стражи порядка изъяли у браконьеров 130 кг рыбы, лодку, сети и другие рыболовные принадлежности. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений» УК РК.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Всю изъятую рыбу полицейские передали в местный детский сад поселка Шолаккорган.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области предупреждают, что за нарушение природоохранного законодательства в сфере незаконной добычи рыбных ресурсов предусмотрена административная и уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до 10 лет.



