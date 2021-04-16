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    18:42, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    130 балхашцев получат жильё в этом году

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    КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Балхаше продолжается строительство квартир в рамках программы «Нұрлы жер». В этом году будет сдано 18 тысяч квадратных метров. Получат жильё 130 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О темпах жилищного строительства на брифинге в прямом эфире на площадке Региональной службы коммуникаций рассказал аким Балхаша Ораз Таурбеков.

    «Темпы строительства в прошлом году были увеличены. По сравнению с 2019-м сдано в эксплуатацию в 2,5 раза больше квадратных метров. Более 120 жителей получили ключи от собственных квартир» , –сообщил аким города.


    Два 45-квартирных жилых дома были возведены в 10-м микрорайоне. Частные инвесторы построили два дома по 30 квартир. Более пяти тысяч квадратных метров было отдано под индивидуальное жилищное строительство.

    Для малообеспеченных и многодетных семей выделены средства на аренду 42 квартир.

    Заложены финансы на модернизацию инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Самал». Улучшенные сети подведут к 320 земельным участкам и двум учреждениям образования.

    Продолжается выделение земельных участков. В этом году их получат 100 очередников.



    Теги:
    Карагандинская область Жилье Строительство
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