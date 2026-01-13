13 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

72 года назад (1954) родился ТЕМИРБУЛАТОВ Серик Габдуллаевич – государственный и общественный деятель Казахстана.

Родился в Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, специальность «Правоведение».

Трудовая деятельность: стажер, помощник транспортного прокурора Карагандинской области (1979-1982); следователь прокуратуры Талды-Курганской области (1982-1983); прокурор отдела Алма-Атинской транспортной прокуратуры (1983-1984); прокурор следственного управления, помощник по особым поручениям, начальника отдела Прокуратуры КазССР (1984-1990); консультант, заведующий сектором государственно-правового отдела Аппарата Президента и Кабмина КазССР (1990-1991); заместитель министра юстиции Республики Казахстан (1991-1994); заведующий секретариатом Вице-президента Республики Казахстан (1994-1995); председатель Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам (1995); член Конституционного Совета Республики Казахстан (1996-1999); заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с наркоманией и наркобизнесом (1999); заместитель Председателя Комитета по судебному администрированию при Верховном суде Республики Казахстан (2000-2002); начальник секретариата Генерального прокурора Республики Казахстан, Центральный региональный транспортный прокурор (2002-2007) руководитель Аппарата Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью РК (2012-2013); старший помощник Генерального прокурора Республики Казахстан (2013-2019); корпоративный омбудсмен АО «НК «ҚТЖ» (2019).

68 лет назад (1958) родился ОРДАБАЕВ Самат Исламович – казахстанский дипломат, временно исполняющий обязанности заместителя Генерального секретаря ОДКБ.

Уроженец Алматинской области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, агрохимик.

Трудовая деятельность: аспирант, младший, старший научный сотрудник Восточного отделения Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина (1980-1990); заведующий отделом КазНИИНТИ (1990-1992); ученый-секретарь Казахской академии сельскохозяйственных наук (1992-1994); заместитель начальника управления Министерства науки и новых технологий РК (1994-1996); начальник отдела Государственного комитета РК по сотрудничеству со странами-участниками СНГ (1996); третий, второй, первый секретарь, начальник отдела, начальник управления Министерства иностранных дел РК (1998-2000); советник посольства РК в Беларуси (2000-2003); заместитель председателя Комитета по делам СНГ Министерства иностранных дел РК (2003-2004); директор департамента СНГ Министерства иностранных дел РК (2004-2005); советник посольства РК в Российской Федерации (2005-2006); заместитель председателя исполкома - исполнительного секретаря СНГ (2006-2007); советник-посланник посольства РК в Российской Федерации (2007-2013); заместитель министра иностранных дел РК (2013-2016). Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Украине (2016-2020), Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Республике Молдова по совместительству (2017-2020).

На занимаемой должности - с февраля 2021 года.

Награжден медалями: «Ерен еңбегi үшiн», «За вклад в создание Евразийского экономического союза» I ст.; грамотой Содружества Независимых Государств. Удостоен Благодарности Президента Республики Казахстан.

62 года назад (1964) родился КОШАНОВ Газиз – управляющий директор по социально-трудовым отношениям и общим вопросам АО «КазТрансОйл».

Окончил Карагандинский политехнический институт по специальности «Обогащение полезных ископаемых»; Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева по специальности «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»; Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина по специальности «Управление энергетическим бизнесом. Управление проектами» с присуждением степени «Мастер делового администрирования -Master of Business Administration (МВА)».

Трудовая деятельность: работал на различных должностях в ТОО «КазахОйл-Продактс» г. Астана, АО «Торговый дом «КазМунайГаз» и других компаниях нефтегазового сектора (2001-2012); заместитель генерального директора по развитию бизнеса, первый заместитель генерального директора, первый заместитель генерального директора по трансформации ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» (2012-2017); первый заместитель генерального директора, заместитель генерального директора по развитию, советник генерального директора ТОО «КазМунайГаз-Аэро» (2017-2019); заместитель генерального директора ТОО «PetroRetail PFS» (2019-2022).

На занимаемой должности - с апреля 2022 года.

56 лет назад (1970) родился АРСЮТИН Николай Геннадьевич – депутат Мажилиса Парламента РК VIII созыва.

Родился в г. Павлодар. Окончил Экибастузский инженерно-технический институт им. академика К. Сатпаева, специальность «Бакалавр электроэнергетики» (2014); Казахстанско-Российский университет, специальность «Бакалавр права» (2015).

Трудовая деятельность: моторист-матрос теплохода «Ракета-11» Верхне - Иртышского речного пароходства города Павлодара (1990-1997); руководитель ЧМП «Иртыш» (1997-1998); руководитель ТОО «Арника» (1998-2003); директор ТОО «ДАК-НТМ» (2003-2004); коммерческий директор ТОО «NURA», г. Караганда (2004-2008); директор ТОО «Азия-Транзит», г. Экибастуз (2008-2010); глава крестьянского хозяйства «NoMad» (2010-2012); директор Павлодарского филиала № 2 ТОО «KSP Steel» (2012); директор филиала ТОО «ПроминвестАлматы»; советник директора ТОО «Fesil Group».

На занимаемой должности с марта 2023 года.

Награжден нагрудным знаком «Еңбек даңқы» III степени; юбилейными медалями: «75 лет Павлодарской области», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».

50 лет назад (1976) родилась АБДУЛЛИНА Карина Зауровна – эстрадная певица, заслуженный деятель Казахстана.

Родилась в Алматы. Окончила Алматинскую консерваторию им. Курмангазы по классу фортепиано.

Трудовая деятельность: в 12 лет Карина сыграла роль маленькой русалочки в опере Даргомыжского «Русалка»; с 13 лет пела в ВИА Дворца школьников; солистка дуэта «Мюзикола», гран-при на конкурсе «Утренняя звезда» в Москве (1993); первое место на международном конкурсе «Big apple» в Нью-Йорке, контракт с Polygram, хит «Девочка в платьице белом» (1996); дебют в кино в роли Марии Гориной в драме С. Нарымбетова «Мустафа Шокай» (2008); выпуск поэтического сборника «Девушка-мечта» (2009); выпустила 60 авторских программ «Неслучайные встречи» на казахстанском телеканале «Мадениет», 102 авторские программы «Диалог» на казахстанском радио «Классика» (2011-2012); за большой вклад в развитие культуры и искусства Казахстана певица была удостоена почётного звания заслуженного деятеля Республики Казахстан (2013); дуэт «Мюзикола» впервые в истории Казахстана исполнил национальный гимн на боксёрском ринге в Монте-Карло перед боем казахстанского боксёра Геннадия Головкина (2014). В 2016 году дуэт «Мюзикола» прекратил своё существование в связи со смертью Булата Сыздыкова.

Абдуллина продолжила выступать сольно. В феврале 2018 года вышел альбом «Приезжай»; премьера балета «Арканы судьбы» в театре «Астана балет» на музыку и либретто К. Абдуллиной (2021); на сцене театра «Астана балет» состоялась премьера первого детского казахского балета-сказки «От кыз», музыку к которому написала Карина Абдуллина (2023).

48 лет назад (1978) родился КАРАЛАСОВ Саят Маратович – руководитель управления водных ресурсов и ирригации Алматинской области.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский национальный технический университет; Казахскую академию транспорта и коммуникации.

Трудовая деятельность: горнорабочий 3 разряда (2006-2007); ведущий специалист технического отдела Управления строительства Департамента строительства города Алматы (2007-2008); главный специалист производственного отдела (2008-2011); руководитель производственного отдела (2011-2013); главный специалист отдела ЖКХ и строительства инженерных сетей (2013); заместитель управления строительства города Алматы (2013-2014); руководитель управления развития спортивной инфраструктуры (2014-2015); главный менеджер департамента строительства Филиала «Дирекция строительства» «Астана ЭКСПО-2017» АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (2015); руководитель отдела строительства социальных объектов Управления комфортной городской среды г. Алматы (2016-2017); заместитель руководителя Управление комфортной городской среды г. Алматы (2017-2021); руководитель отдела строительства и перспективного планирования ГУ «Управления охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан» (2021-2022); руководитель Управления государственного архитектурно-строительного контроля области Жетысу (08.2022-11.2024); заместитель руководителя управления строительства Алматинской области (2024-2025).

На занимаемой должности с июля 2025 года.

37 лет назад (1989) родился НУРАЛДИНОВ Олжас Ельтайұлы – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Родился в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский университет имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск (2011) специальность «Юриспруденция»; «ESIL UNIVERSITY», г. Астана (2023) специальность «Деловое администрирование» МВА.

Трудовая деятельность: генеральный директор ТОО «KAZECOTRANSIT» (12.2014-09.2022); руководитель ИП «СИНЭК» (2014); директор ТОО «Казпостсервис» (04.2013-09.2016); председатель Алматинского городского филиала ОО «ДПК «Ак жол» (2021); депутат маслихата города Алматы VIII созыва (03.2023-11.2024).

На занимаемой должности с августа 2025 года.