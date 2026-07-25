Медины Коморских Островов включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

ЮНЕСКО включила медины шести исторических султанатов Коморских Островов в Список всемирного наследия. Это первый объект страны, удостоенный такого статуса, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС .

В список внесен единый серийный объект, объединяющий исторические центры городов Морони, Нцуджини, Ицандры, Икони, Муцамуду и Домони.

Первые поселения на месте этих медин возникли не позднее XI века. В XIV-XV веках они превратились в самостоятельные города-государства, а позднее стали центрами султанатов Коморского архипелага.

Медины отличаются плотной каменной застройкой, дворцовыми комплексами, историческими мечетями и оборонительными сооружениями. Центральное место в каждом городе занимали дворец султана и общественная площадь, где проходили собрания, церемонии и праздники. При этом каждый из шести городов сохранил собственные архитектурные особенности.

В ЮНЕСКО отмечают, что архитектура медин сформировалась под влиянием культурных и торговых связей между Восточной Африкой, арабо-мусульманским миром, Мадагаскаром и позднее европейскими державами. Планировка городов также отражает сочетание матрилинейных традиций и исламской культуры.

Объект включен в Список всемирного наследия по двум культурным критериям — как свидетельство сохранившихся традиций Коморского архипелага и выдающийся пример островной городской архитектуры. Общая площадь объекта составляет около 30,5 га, буферной зоны — почти 132 га.

Ранее сообщалось, что скальные мечети Мангистау (Бекет ата, Шопан ата, Қараман ата, Шақпақ ата, Сұлтан Үпі) также включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.