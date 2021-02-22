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    11:30, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    13 убийств раскрыли полицейские за прошлую неделю

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз рассказал о криминогенной обстановке в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За неделю совершено 3366 преступлений, 2184 из них раскрыто в течение суток», - сказал Нурдильда Ораз на брифинге в Министерстве внутренних дел.

    Отдельно представитель МВД остановился на конкретных видах преступлений.

    «Полицейскими раскрыто по горячим следам 13 убийств, 6 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 1 разбой, раскрыто 45 грабежей, 511 краж чужого имущества», - заключил Нурдильда Ораз.

    Для сравнения: за аналогичный период времени в начале февраля 2021 года полицейскими было раскрыто 9 убийств.


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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