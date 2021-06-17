13 тысяч детей охватят массовым спортом в Павлодарской области

ПАВЛОДАР - НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков рассказал о развитии массового спорта в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В области продолжается развитие массового и детско-юношеского спорта. Сейчас в регионе работают 22 ДЮСШ, где занимается более 25,5 тысячи детей. За счет подушевого финансирования спортивных секций в течение трех лет мы планируем охватить еще, по меньшей мере, 13 тысяч детей», - сказал Абылкаир Скаков на брифинге в СЦК.

По его словам, продолжается работа по расширению спортивной инфраструктуры, в том числе на селе.

«Недавно в селе Жетекши был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс. Всего в этом году в области планируется ремонт и строительство 13 спортивных объектов. Особое внимание также уделили селу, в числе прочего там вводим полноразмерные футбольные поля. Более 40 спортивных сооружений мы обновили и возвели в прошлом году», - заключил аким.

Ранее аким Павлодарской области Абылкаир Скаков поделился планами по открытию туристического сезона в регионе.