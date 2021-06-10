13 тонн клубники собрали в крестьянском хозяйстве Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Кордайском районе Жамбылской области полным ходом идет сбор клубники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в областном управлении сельского хозяйства, ежегодно в жамбылском регионе увеличиваются площади, отводимые под клубнику. В 2021 году клубничные поля в крестьянских хозяйствах станут больше на 35 гектаров.

По информации Региональной службы коммуникации Жамбылской области, расположенное в Сарыбулакском сельском округе Кордайского района крестьянское хозяйство «Надежда-1» занято сбором урожая клубники. На рынки области уже отправлено 13 тонн продукции.

Всего в этом году хозяйство планирует собрать 60 тонн продукции с площади 11 гектаров. В прошлом году крестьянами было собрано 50 тонн урожая с пяти гектаров клубничного поля.

По словам опытного агронома, руководителя агроформирования Константина Эма, на сегодняшний день хозяйство сосредоточило все силы на этой культуре, в сборе клубники задействовано 65 рабочих. Прямо с поля собранная продукция отправляется спецтранспортом во все областные центры страны. Клубника, выращенная в естественных условиях, не содержит вредных для организма человека химических веществ.

В планах хозяйства увеличить производство ягоды и выйти на экспорт. В перспективе планируется пополнить ассортимент сельхозпродукции фруктами, ягодами, овощами, внедрив технологию капельного орошения.

Агроформирование вносит значительный вклад в увеличение объемов сельхозпродукции и диверсификации посевных площадей региона. Помимо клубники, в хозяйстве намерены выращивать и экспортировать яблоки, малину, лук, чеснок, благо, что условия для этого в Кордайском районе самые благоприятные.

Об идее формирования региональных сельскохозяйственных брендов не раз говорил аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

«У нас благоприятные условия для выращивания малины, клубники, лука, чеснока, яблок. Мы можем увеличить вылов рыбы и производство меда. Это позволит усилить экономику региона. В будущем наша продукция должна выйти далеко за пределы республики. Наша цель - сократить количество импорта и увеличить экспорт», - считает глава региона.