13 школ построят в Астане на следующий учебный год

27 Декабря 2022, 14:03

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил о строительстве в городе учебных заведений, передает МИА «Казинформ».

«Ознакомился с ходом строительства учебных заведений. В течение текущего учебного года сдадим в эксплуатацию еще 9 школ. К примеру, это школы по улице Рыскулова, по проспекту Р. Кошкарбаева, на пересечении проспекта Улы Дала и улицы Сауран, проспекта Улы Дала и №39 и другие. Поставил задачу весной приступить к благоустройству прилегающей территории.

На следующий учебный год построим еще 13 школ. В городе строим крупногабаритные школы. Подобные школы позволяют создать по 4 тысячи учебных мест каждая (в 2 смены), тем самым значительно снимаем вопрос потребности в ученических местах», - написал аким столицы.

По его по информации, по поручению Главы государства в рамках нацпроекта «Комфортная школа» ведется проектирование 25 школ нового формата на 100 тысяч ученических мест (в 2 смены). К строительству школ нового формата приступят уже в 2023 году.

«Также уделяем внимание детским садам: недавно открыли государственный детский сад в районе Есиль (ул. Культегин), также в следующем году планируем дополнительно разместить госзаказ на 9 тысяч мест в частные детсады, тем самым увеличим охват детей дошкольным образованием», - отметил Женис Касымбек.

Фото: instagram.com/jenis_qasymbek