13 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

78 лет назад (1947) родился АЛШАНОВ Рахман Алшанович – казахстанский ученый, общественный деятель, профессор, академик Академии естественных наук Республики Казахстан, ректор университета «Туран».

Фото: tovievich.ru

Родился в Жамбылской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, экономист, преподаватель политэкономии (1974).

Трудовая деятельность: учитель начальных классов, центрифуговщик Чуйского сахарного завода, кассир, инструктор Коктерекского совхозрабкоопа (1965-1966); секретарь комитета комсомола, старший преподаватель, заместитель секретаря парткома, доцент, старший научный сотрудник, декан философско-экономического факультета Казахского государственного университета (1973-1988); ректор Республиканского ИПК работников культуры (1988-1992); председатель Творческого союза работников культуры Казахстана (1991-1994); заместитель директора Центра внешней экономики Академии наук Казахстана (1992-1993); ректор университета «Туран» (с 1992 года); президент Ассоциации учреждений образования Республики Казахстан (1999-2001).

Академик МЭА «Евразия» (1998); академик Инженерной академии Республики Казахстан (2000), вице-президент (с 2015); академик Международной инженерной академии (2004).

61 год назад (1964) родился БЕРДАЛИН Амангалий Бисенбаевич – вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан.

Фото: primeminister.kz

Родился в Актюбинской области. Окончил Саратовский зоотехническо-ветеринарный институт, ветеринарный врач; Казахский автомобильно-дорожный университет им. Л.Б. Гончарова, экономист.

Трудовая деятельность: разнорабочий-строитель совхоза им. Шевченко Комсомольского (ныне - Айтекебийского) района (1981); старший, главный ветеринарный врач совхоза им. Шевченко Айтекебийского района; директор ТОО «Карабутак»; заместитель акима Айтекебийского района Актюбинской области (2011-2012); аким Айтекебийского района Актюбинской области (с 2013 года); аким Хромтауского района Актюбинской области (2016-2019); заместитель акима Актюбинской области (2019-2021); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по аграрным вопросам (2021-2023).

На занимаемой должности - с июля 2023 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2009); юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Тыңға 50 жыл» (2005), «Қазақстан Ресубликасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Ресубликасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «Астана 20 жыл» (2018), «Қазақстан Конституциясына 25 жыл» (2020).

53 года назад (1972) родился ИСАГАЛИЕВ Арман Кайратович – чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в государстве Катар.

Фото: Gov.kz

Родился в Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби; Университет Сиди Мухаммед бен Абдалла в марокканском Фесе; Дипломатический институт при МИД Арабской Египетской Республики (1996).

Трудовая деятельность: преподаватель Казахского национального университета им. аль-Фараби (1994-1995); научный сотрудник Института востоковедения при Академии наук РК (1995-1999); первый секретарь посольства РК в Арабской Республике Египет (2000-2004); советник посольства РК в Королевстве Саудовская Аравия (2008-2011); заведующий сектором Центра внешней политики Администрации Президента РК (2010-2014); генеральный консул РК в Дубае и Объединенных Арабских Эмиратах (2014-2017); чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Арабской Республике Египет (2017-2020); чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Алжирской Народной Демократической Республике, Тунисской Республике по совместительству (2019-2020).

На занимаемой должности - с сентября 2020 года.

50 лет назад (1975) родился ЖАКЕНОВ Аскар Серикжанович – первый заместитель руководителя Аппарата Правительства РК.

Фото: primeminister.kz

Родился в г. Караганда. Окончил Карагандинский государственный технический университет; университет «Кайнар».

Трудовая деятельность: юрисконсульт, ведущий специалист по внешнеэкономическим связям, таможенному делу и банку в АОЗТ «Каргормаш-ИТЭКС» (1998-1999); ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела Министерства юстиции РК (1999-2002); заместитель начальника управления Министерства юстиции РК (2002-2003); начальник управления Министерства юстиции РК (2003-2004); заместитель заведующего юридическим отделом Канцелярии Премьер-министра РК (2004-2012); заместитель заведующего отделом законодательства, обороны и правопорядка Канцелярии Премьер-министра РК, заместитель заведующего юридическим отделом Канцелярии Премьер-министра РК (2012-2013); заведующий отделом контроля и документационного обеспечения Канцелярии Премьер-министра РК (2013-2019); заместитель руководителя Канцелярии Премьер-министра РК, заместитель руководителя Аппарата Правительства РК (2019-2023); заведующий Секретариатом руководителя Администрации Президента РК (2023-2024).

На занимаемой должности с февраля 2024 года.

36 лет назад (1989) родился БАЯЗИТОВ Еркебулан Сагитдинович – руководитель управления здравоохранения акимата Костанайской области.

Фото: Gov.kz

Родился в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области. Окончил Западно-Казахстанский университет им. М. Утемисова, «Педагогика и психология» (2014); Международный Казахско-Турецкий университет им. Х.А.Ясави, «Менеджер здравоохранения» (2021); Академию государственного управления при Президенте РК, «Государственная политика» (2024).

Трудовая деятельность: специалист по питанию, Западно-Казахстанский областной филиал «Областной центр формирования здорового образа жизни» (2011 – 2012); помощник эпидемиолога, заведующий организационно-методического отдела, Жангалинская центральная районная больница (2012 – 2017); статистик, начальник отдела, Западно-Казахстанский областной филиал РГП на ПХВ «Республиканский центр электронного здравоохранения» (2017); главный специалист, руководитель отдела, управление здравоохранения Туркестанской области (2017 – 2019); специалист внутреннего аудита, заведующий поликлиникой, Тайыншинская районная больница, СКО (2019 – 2020); главный специалист, заместитель руководителя, управление здравоохранения СКО (2020 – 2025); заместитель директора, департамент науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2025).

На занимаемой должности с июля 2025 года.

Также в этот день родились:

90 лет назад (1935-2000) родился ТОКТАРОВ Рамазан – журналист, писатель.

Фото: adebiportal.kz

Уроженец г. Павлодар. Окончил факультет французского языка Алматинского института иностранных языков, высшие курсы Московского литературного института.

Работал в газетах «Лениншіл жас», «Қазақ әдебиеті», «Мәдениет және тұрмыс», советником секции прозы Союза писателей Казахстана, заместителем редактора журнала «Жұлдыз».

Автор книг «Ертіс перзенті», «Терістік шұғыласы» «Бақыт», «Ертіс мұхитқа құяды», «Тұлпардың сыны», «Жердің үлгісі», «Сусамыр», «Таңбалы жарғақтың құпиясы», «Абайдың жұмбағы».

Лауреат международной литературной премии «Алаш», Государственной премии Республики Казахстан.

87 лет назад (1938-2022) родился АЮХАНОВ (Куатов) Болат Газизович – артист балета, балетмейстер и педагог, основатель и бессменный руководитель государственного ансамбля классического танца Казахской ССР (1967 - «Молодой балет Алма-Аты», с 2003 года - Государственный академический театр танца Республики Казахстан»).

Фото: e-history.kz

Уроженец Семея. Окончил Алматинское хореографическое училище (1955); Хореографическое училище им. А. Ваганова в Санкт-Петербурге (1957).

Трудовая деятельность: в 1957-1959 годах был солистом балета Государственного академического театра оперы и балета имени Абая, с 1959 по 1964 год обучался на балетмейстерском отделении Московского государственного института театрального искусства имени А.В. Луначарского (ГИТИС) на курсе профессора Захарова, которое закончил с отличием. В возрасте 26 лет возглавил Алма-Атинское хореографическое училище. Продолжая работать в театре имени Абая как танцовщик и балетмейстер, он вместе с ведущей балериной Инессой Манской параллельно выступал в организованном ими «Театре двух актеров». В 1967 году основал ансамбль хореографических миниатюр «Молодой балет Алма-Аты», в репертуар которого вошла большая часть программ «Театра двух актеров». В этой труппе Аюханов был одновременно исполнителем, педагогом, руководителем, и даже концертмейстером занятий. Он позиционировал «Молодой балет Алма-Аты» как коллектив солистов, где нет традиционного для театра кордебалета и практически каждый артист имеет собственный сольный репертуар. Ансамбль, состоящий из 35 артистов, многократно гастролировал по Европе и Азии, участвовал в фестивалях искусства «Русская зима» (Москва) и «Белые ночи» (Ленинград). В 1971 году коллектив был удостоен звания «Лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана», в 1975 году переименован в «Государственный ансамбль классического танца Казахской ССР», в 1998 году получил звание «академический», в 2003 году стал «Государственным академическим театром танца Республики Казахстан».

Б. Аюханов является автором книг «Мой балет», в которой отражена история создания ансамбля, этапы его развития, творческий поиск его создателя, хореографические откровенности в свете современного балета, «Биография чувств». Одна из 25 книг о 60 ярких звездах европейского искусства ХХ века посвящена жизни и творчеству Б. Аюханова (автор - австралийский искусствовед Юри Рюнтю).