13 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день оказания первой медицинской помощи

Скорая помощь — один из решающих факторов спасения жизни людей во всем мире. Ежегодно, начиная с 2000 года, во вторую субботу сентября во многих странах отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи (World First Aid Day). Инициаторами его проведения выступили национальные организации — члены Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

СОБЫТИЯ

В 1930 году на базе военного склада № 4 была создана воинская часть № 44859 Вооруженных сил Казахстана. В годы Второй мировой войны и оказания интернациональной помощи Афганистану она принимала на хранение с заводов-изготовителей готовую военную продукцию и бесперебойно отправляла на фронт эшелоны с боеприпасами. Сегодня здесь создана единственная в Казахстане лаборатория контроля по испытанию боеприпасов и порохов, запущен цех по испытанию зенитных управляемых ракет.

В 2007 году в Астане состоялась церемония присвоения школе-лицею № 50 имени легендарного Райымбек-батыра.

Райымбек батыр (1705-1785) — великий казахский батыр XVIII века, сын Туке, внук прославленного Хангельды батыра из рода Албан Старшего жуза, легендарный эпический борец за свободу казахов от джунгарских захватчиков, освободивший Семиречье. За храбрость Абылай-хан назначил Райымбека одним из своих полководцев.

В 2012 году в столице в ходе телемоста «Астана — поселок Улкен» был дан старт строительству первого модуля Балхашской ТЭС, на месте строительства будущей теплоэлектростанции подписали и заложили капсулу.

Соглашение о строительстве Балхашской ТЭС подписано между АО «Самрук-Энерго» (АО «Балхашская ТЭС» входит в состав АО «Самрук-Энерго») и корейскими компаниями KEPCO и Samsung Corporation.

В 2013 году в завершение работы 13-го заседания Совета глав государств ШОС президенты Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана, а также Председатель КНР подписали Бишкекскую декларацию.

В данном документе отражена приверженность государств-членов ШОС взаимодействию на основе принципов и положений Хартии ШОС и других документов Шанхайской организации сотрудничества.

В 2016 году в Казахстане было создано Министерство по делам религий и гражданского общества — центральный исполнительный орган Республики Казахстан, осуществляющий полномочия в сферах взаимодействия с религиозными объединениями, обеспечения прав граждан на свободу вероисповедания; взаимодействия государства и гражданского сектора; молодежной политики.

В 2016 году в селе Теренколь Павлодарской области открыли памятник погибшим на службе капитанам полиции Ахметкалы Тезекпаеву и Фариду Какабаеву.

Заместитель начальника Качирского РОВД капитан милиции Ахметкалы Тезекбаев погиб в ночь на 1 августа 1997 года. Один из подозреваемых, которых Ахметкалы должен был доставить в районный отдел полиции, внезапно выстрелил полицейскому в спину из обреза. Участковый инспектор полиции Качирского РОВД, капитан полиции Фарид Какабаев погиб 26 июля 2008 года. Находясь в отпуске, он получил сообщение о массовой драке и стал преследовать одного из ее активных участников. Преступник попытался убежать по пожарной лестнице и скинул на голову полицейскому бетонную плиту.

В 2018 году в Государственный Герб Республики Казахстан были внесены изменения в части написания слова «Қазақстан» на латинской графике «QAZAQSTAN» по всему тексту стандарта. Изменение разработано рабочей группой в соответствии с Указом Президента «О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику».

В 2019 году в выставочном зале Музея анатолийских цивилизаций в столице Турецкой Республики Анкаре открылась выставка Национального музея Республики Казахстан «Великая степь: история и культура».

Национальный музей Республики Казахстан объявил международное турне «Шествие Золотого человека по музеям мира». В рамках этого масштабного проекта выставка с большим успехом прошла в музеях Беларуси, России, Азербайджана, Китая, Польши, Южной Кореи, Татарстана, Узбекистана и Северной Македонии.

В 2021 году камерный зал театра в «Астана Опера» стал носить имя великой Куляш Байсеитовой. В честь этого знаменательного события в театре прошел концерт «Қазақтың бұлбұлы».

Камерный зал «Астана Опера» — престижная концертная площадка страны, на которой стремятся выступать многие музыканты. Этот зал является носителем традиций казахской и мировой музыкальной культуры, хранящий классическое наследие и реализующий духовные запросы обновляющегося казахстанского общества. На этой сцене выступали и выступают прославленные артисты не только Казахстана, но и всего мира.

В 2021 году впервые за 61-летнюю историю на одном из самых престижных культурных фестивалей Аргентины был представлен Казахстан. Это событие стало возможным благодаря усилиям фан-клуба Димаша из Аргентины La Era Dimash (LED), а также при поддержке консульства Казахстана в городе Росарио и его почетного консула Густаво Гутьерреса.

Члены La Era Dimash организовали специальную программу, которая познакомила гостей с музыкой, культурой и пейзажами Казахстана. На фестивале были представлены два видеоролика: композиция «Ер Туран» в исполнении этногруппы «Туран» и песня «Samaltau» Димаша Кудайбергена.

В 2021 году олимпийский чемпион Александр Винокуров, генеральный менеджер велокоманды «Астана», стал лучшим в своей возрастной группе на Ironman 70.3 в Ницце. Он преодолел дистанцию (плавание, велоэтап и бег) за 4 часа 55 минут и 22 секунды.

В 2023 году Мажилис Парламента РК на пленарном заседании принял Закон РК «О ратификации соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании». Цель соглашения — учреждение Евразийской перестраховочной компании в качестве международной финансовой организации. Также разработчики отмечают, что соглашение будет способствовать развитию экспортно-импортных связей и расширению товарооборота между странами. Соглашение определяет цели, статус и задачи Евразийской перестраховочной компании. При принятии рисков перестрахования компания будет учитывать баланс интересов государств-участников в соответствии с их долями участия в уставном капитале. Доля Казахстана — 20%, Армении — 3%, Кыргызстана — 2%, Беларуси — 30%, России — 45%.

В 2023 году в Атырау открылся Международный молодежный форум «Sarayshyq upgrade-2023», охватывающий направления IT, маркетинга, музыки и кинематографии. Для участия в мероприятии приехали более 200 юношей и девушек из России, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской областей.

В 2023 году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя компании LY iTECH Цзэн Фанциня и председателя компании HGTECH Co. Ltd Ма Синьцяна. Во время беседы были обсуждены перспективы реализации инвестиционных проектов и налаживания стабильных поставок редких металлов из Казахстана для производства комплектующих и лазерного оборудования. Также темой обсуждения стали вопросы укрепления инновационного потенциала Казахстана. Президент отметил, что Казахстан и Китай являются стратегическими партнерами, в том числе в рамках глобальной китайской инициативы «Один пояс — Один путь».

В 2023 году коллекция Шымкентского зоопарка пополнилась экзотическими животными, в рамках ЕАРАЗА из Израиля приехали серые кенгуру. Сотрудники зоопарка назвали их Каем и Гердой, животные постепенно адаптируются к климату, новому вольеру и сотрудникам зоопарка Шымкента. Жителей и гостей города администрация зоопарка пригласила в гости посмотреть на новых животных.

В 2024 году Глава государства принял Председателя компании Asia Infrastructure Solutions Singapore Вонг Хэн Файна. На встрече были обсуждены перспективы реализации проекта Alatau City. В частности, состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросу эффективного развития города Алатау с привлечением иностранных инвестиций, технологий и компетенций. В мае был принят Генеральный план города Алатау, разработанный совместно с сингапурской компанией Surbana Jurong.

В 2024 году в Астане завершились Всемирные игры кочевников. По итогам V Всемирных игр кочевников Казахстан занял первое общекомандное место, завоевав 114 медалей. Из них 44 — золотые, 33 серебряные и 37 бронзовые награды. Всего за национальную сборную Казахстана выступали 216 спортсменов в 21 виде спорта.