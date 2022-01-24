13 пожаров ликвидировали за выходные в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В морозы участилось количество пожаров. В ВКО за минувшие выходные горели пять автомобилей, хозпостройка и вагончик, баня и пять жилых домов. Основной процент пожаров связан с несоблюдением правил пожарной безопасности граждан в быту. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Так, 22 января в городе Семее по улице Чайковского во время движения автомобиля «Хонда Аккорд» 1998 года выпуска произошло загорание сгораемых деталей внутренней обшивки, покрышки задних колес, оборудования на общей площади 1,5 кв.м. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности.

22 января по проспекту Сатпаева во дворе многоэтажного жилого дома во время временной стоянки в автомобиле «Ауди-80»,1992 года выпуска загорелись детали моторного отсека двигателя, внутренняя обшивка салона, панель приборов. Пожарными оперативно было ликвидировано загорание на площади 2 кв.м. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности.

В городе Алтае в переулке Северная на территории жилого частного дома горели деревянные конструкции бани. Огнеборцы справились с огнем на площади 24 кв.м. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

В этот же день в городе Шемонаихе в жилом частном доме горели деревянные конструкции перекрытия веранды, чердачного помещения, кровли на общей площади 35м.кв. Предварительная причина пожара - несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и устройстве отопительной печи.

В городе Семее по улице Тогжигитова в частном доме горели деревянные конструкции стены возле печи на площади 3 кв.м. Предварительная причина пожара – несоблюдение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительной печи.

23 января по улице Кожкомбинатская на открытой территории во время временной стоянки горел автомобиль марки «АУДИ», 1992 года выпуска. Горели детали панели приборов на общей площади 1 кв.м. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности.

В Глубоковском районе селе Тарханка на территории жилого частного дома горели деревянные конструкции хозпостройки. Спасатели ликвидировали пожар на площади 34 кв.м. Причина пожара устанавливается.

В городе Риддере по улице Заречная в жилом частном в помещении кухни горели деревянные конструкции потолочных перекрытий, стен, оконных дверных блоков, мебели, кухонные принадлежности на площади 20 кв.м. Предварительная причина – несоблюдение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

В селе Курчум на территории ледяного катка горели деревянные конструкции отдельно стоящего вагончика проката спортинвентаря на общей площади 18 кв.м. Предварительная причина – несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.

В Семее по улице Красина в частном жилом доме горели деревянные конструкции потолочного перекрытия возле печи на площади 6 кв.м. Предварительная причина пожара – несоблюдение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительной печи.

В Усть-Каменогорске на территории садового общества «Титан» по улице 12-ая во дворе жилого частного дома горели деревянные конструкции гаража, кровля хозпостройки, а также внутри гаража горели сгораемые детали моторного отсека, панель управления, колес, обшивки салона автомобиля «Ваз» общей площади 54 кв.м.

По улице Астана в автомобиле «Газель» горели сгораемые детали моторного отсека двигателя, панель приборов. Огнеборцы оперативно справились с возгоранием на площади 3 кв.м.

В селе Камышенка во дворе жилого частного дома горели деревянные конструкции гаража, а также сгораемые детали, обшивка салона, панель приборов, покрышки колес автомобиля «Mercedes», 1998 года выпуска. Спасателями огонь полностью потушен на общей площади 45 кв.м. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем с агрегатом повышенной опасности.



