13 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

65 лет назад (1960) родился КАМАЛИЕВ Берик Сайлауович — председатель Национального комитета Всемирной дорожной Ассоциации PIARC в Республике Казахстан.

Фото: primeminister.kz

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский политехнический институт, инженер-строитель (1982); Карагандинский государственный университет (1993); Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации, экономист (2005).

Трудовая деятельность: прораб строительно-монтажного участка воинской части (1983-1984); инструктор райкома, командир областного штаба студенческих строительных отрядов (1984-1991); руководитель ряда коммерческих структур (1991-2001); заместитель председателя областного объединения «Казагропромтехника» (1993-1995); начальник Карагандинского областного управления автомобильных дорог (2001-2004); советник Премьер-Министра Республики Казахстан (2004-2005); председатель Комитета развития транспортной инфраструктуры Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2005-2006); заместитель акима Карагандинской области (02.2006-05.2006); первый заместитель акима Карагандинской области (2006); председатель правления СПК «Сары Арка» (2009-2010); вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан (2010-2011); министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2011-2012); председатель правления АО «НК «ҚазАвтоЖол» (2014-2015); вице-президент АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (2015-2016); вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан (2016-2019); вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (2019-2022).

52 года назад (1973) родилась МАУБЕРЛИНОВА Нургуль Осербаевна — заведующая Секретариатом Председателя Сената Парламента РК.

Фото: senate.parlam.kz

Родилась в Карагандинской области. Окончила Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова (2000), Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (2006).

Трудовая деятельность: главный эксперт Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК (2006-2008); главный консультант информационно-аналитического центра Канцелярии Премьер-Министра РК (2008-2012); заместитель директора РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК (2012-2016); председатель Комитета информации Министерства информации и коммуникаций РК (2016-2018); вице-министр информации и коммуникаций Республики Казахстан (2018-2019); вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан (2019-2020); заведующая отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (2020-2022); вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан (2022-2024).

На занимаемой должности — с октября 2024 года.

38 лет назад (1987) родился ТУРЛОВ Тимур Русланович — казахстанский предприниматель и финансист, филантроп, основатель Freedom Holding Corp.

Фото: ИК "Фридом Финанс"

Родился в г. Москва. Окончил Российский государственный технологический университет имени Циолковского по специальности «экономист-менеджер» (2009).

Трудовая деятельность: трейдер в московском филиале американской инвестиционной компании World Capital Investments (2003); работал в «Ютрейд.ру» (2005); основатель, генеральный директор инвестиционной компании «Фридом Финанс» (2008-2021); открыл в Казахстане дочернюю брокерскую компанию АО «Фридом Финанс» (2012); основной акционер холдинга Freedom Holding Corp., в состав которого вошли компании ИК «Фридом Финанс», АО «Фридом Финанс», Freedom24 и банк «Фридом Финанс» (2015); Freedom Holding Corp. стала первой финансовой организацией СНГ, получившей листинг на бирже NASDAQ (2019); Freedom Holding Corp. полностью вышел из российского бизнеса (2022); президент Казахстанской федерации шахмат (2023); председатель Консультативного комитета Глобального договора ООН в Центральной Азии (2024).