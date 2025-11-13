13 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день доброты

Дата была выбрана в 1998 году. Вопрос об учреждении такого праздника был поднят на первой конференции в Токио, организованной Движением доброты международного значения. Уникальная особенность этого мероприятия заключается в том, что оно состоялось при участии представителей множества стран: Сингапура, Японии, США, Канады, Великобритании, Таиланда, Австралии. Несколько позже ряды World Kindness Movement пополнились волонтерами из других государств.

Цель Всемирного дня доброты — способствовать объединению разных наций, несмотря на языковые и культурные различия. Очень важно достичь единства и взаимопонимания, сохранив при этом самобытность и уникальность.

Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких

Отмечается ежегодно в среду второй или третьей недели ноября по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Всемирный день, впервые проведенный в 2002 году, организовывается ежегодно Глобальной инициативой по хронической обструктивной болезни легких в сотрудничестве с врачами из разных стран. Целью проведения мероприятий в этот день является повышение осведомленности населения о ХОБЛ и методах ее профилактики.

Международный день слепых

13 ноября 1745 года во Франции родился Валентин Гаюи — известный педагог, основавший в Париже и Петербурге несколько школ и предприятий для слепых. По решению Всемирной организации здравоохранения именно эта дата стала основой для Международного дня слепых, главная цель которого — привлечение внимания широкой общественности к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации.

Всемирный день качества

Отмечается ежегодно во второй четверг ноября. Предложение ввести такой праздник внесла Европейская организация качества, а поддержала эту идею Организация Объединенных Наций. Праздник был утвержден в 1990 году. Цель введения в международный календарь событий такой даты — это привлечение внимания к проблемам качества продукции и услуг, предлагаемых разными компаниями из разных стран.

СОБЫТИЯ

В 1970 году в прокат вышел художественный фильм «Кыз Жибек», удостоенный Государственной премии КазССР, так же как и автор сценария Габит Мусрепов, исполнители главных ролей Асанали Ашимов, Куман Тастанбеков и Меруерт Утекешева. В 1972 году на V Всесоюзном кинофестивале в Тбилиси фильм был награжден дипломом и премией за лучшее художественное оформление.

Поэтическая народная легенда «Кыз Жибек», послужившая основой фильма, повествует о далеком прошлом казахского народа — эпохе XVI–XVII веков, когда казахская земля страдала от междоусобных войн и ханских распрей. В истории о трагической любви представителей двух враждующих племен отражены многие стороны духовной жизни казахов-кочевников, их думы и чаяния, стремление к объединению.

В 1997 году состоялось официальное открытие Музея Национального банка РК. В фонде Музея Национального банка РК имеется более 5 тысяч экспонатов, среди которых макет так называемого «Золотого человека» — одежда воина-тиграхауда, выполненная из золотых пластин тонкой работы, найденная при раскопках близ Алматы. Макет изготовлен казахстанским художником-реставратором Крымом Алтынбековым.

В 2012 году с целью формирования в Республике Казахстан новых производств химической продукции на основе высокоэффективных технологий на территории Шуского района Жамбылской области была создана Специальная экономическая зона «Химический парк «Тараз». Территория СЭЗ составляет 505 гектаров и является неотъемлемой частью территории РК.

В 2012 году Генеральная Ассамблея ООН приняла в совет по правам человека (СПЧ) 18 новых членов, при голосовании Астана впервые получила представительство в этом органе правозащитной системы ООН.

По итогам состоявшегося голосования в состав Совета вошли Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Габон, Германия, Ирландия, Казахстан, Кения, Кот-д’Ивуар, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Пакистан, Республика Корея, США, Сьерра-Леоне, Черногория, Эстония, Эфиопия и Япония.

В 2013 году в Таразе открыли памятную стелу, посвященную вводу национальной валюты в Казахстане. На постаменте символическое изображение тенге в виде буквы «Т». Над ним возвышается монета из нержавеющей стали, без указания достоинства, диаметром 120 сантиметров. Вес монеты — около полутонны. На ее реверсе написано, что 15 ноября 1993 года на территории Казахстана введена национальная валюта. На постаменте надпись, что именно из Тараза тенге был отправлен в другие города республики.

В 2013 году в обращение была выпущена памятная серебряная монета «Каспийский тюлень» из серии «Фауна и флора Казахстана» номиналом 500 тенге. Монета изготовлена из серебра 925 пробы, масса — 24 грамма, овал 38,6×28,81 мм, качество изготовления — «proof», тираж — 5 тысяч штук.

В 2013 году Национальный банк РК выпустил в обращение памятную серебряную монету «Родина яблок» из серии «Достояние республики» с позолотой номиналом 500 тенге.

Монета изготовлена из серебра 925 пробы с применением технологии нанесения на поверхность позолоты, масса — 31,1 гр., диаметр — 38,61 мм, качество изготовления — «proof», тираж — 7 тыс. штук, боковая поверхность (гурт) рифленая.

В 2015 году в Нью-Йорке издательством «Metropolitan Classics» были переведены на английский язык и изданы избранные стихи выдающегося казахского поэта Мукагали Макатаева и знаменитая повесть «Меня зовут Кожа» прозаика Бердибека Сокпакбаева. Теперь книги классиков казахской литературы стали доступны более широкому кругу читателей.

В 2017 году в Жезказгане установили памятник полководцу и акыну Кетбуге — современнику Чингисхана. В истории он остался знаменитым полководцем и великим домбристом. Ему принадлежит кюй «Ақсақ құлан», рассказывающий о смерти старшего сына Чингисхана Джучи. Памятник представляет собой конную бронзовую скульптуру на гранитном постаменте. Общая высота памятника — 10,5 метра. Автором скульптуры является Аскар Нартов.

В 2019 году в столице прошла выставка «Тенге — символ независимости», на которой были представлены архивные материалы о работе Государственной сберегательной кассы 1923–1937 годов, о введении национальной валюты в действие, разработке дизайна первых банкнот, монет, и том, как менялся сам тенге за прошедшие 26 лет.

Цель выставки — на основе хранящихся архивных документов познакомить гостей и жителей столицы с историей и этапами развития казахстанского института банков, воспитание патриотизма посредством изучения истории возникновения тенге, как одного из символов независимого Казахстана.

В 2020 году глава «Казинформ» передал спецнаграду «Үркер-2020» порталу в Монголии KazNews и российскому агентству ТАСС.

- Основное развитие международного информационного агентства Казинформ, имеющее вековую историю, началось с обретения нашей страной независимости. Тогда мы стали международным информационным агентством. Так что этот специальный приз мы будем вручать нашим зарубежным партнерам. Статуэтку «Уркер» и сертификаты мы решили передать российскому информационному агентству ТАСС, которое уже 100 лет является партнером, — отметил председатель правления АО «Казинформ» Аскар Умаров на церемонии награждения. Миллион тенге от имени МИА «Казинформ» получил портал из Монголии на казахском языке KazNews.

В 2020 году в Национальном музее Республики Казахстан состоялось открытие зала «Древнетюркская цивилизация», экспозиция которого состоит из трех частей. Первая посвящена письменной культуре тюрков. Древнетюркские рунические надписи на каменных изваяниях достоверно и подробно описывают исторические события, произошедшие в Средней Азии, Сибири, Монголии и Казахстане. Следующая экспозиция посвящена каменным скульптурам, основным составляющим культурно-обрядовых комплексов древних тюрков. В третьей части экспозиции зала собраны конно-упряжные и оружейные изделия и показатели материальной культуры, выявленные на памятниках средневековой тюркской эпохи.

В 2023 году ученые Центра археологии Южно-Казахстанского педагогического университета во время обследования одного из урочищ хребта Каржантау — Сильбели выявили новые археологические памятники. Некрополь поселения Сильбели периода государства Кангюй существовал на территории Центральной Азии со II в. до н. э. по IV в. н. э. Некрополь состоит из 16 крупных погребальных насыпей для представителей элиты.

Археологи выявили еще один курганный могильник из 20 курганов. В новом памятнике курганы меньших размеров, и, вероятно, что погребенные в них имели низкий социальный статус. Весь культурно-исторический комплекс археологических памятников находится в заповедной зоне на высоте 1750 метров над уровнем моря, и это сохраняет его от «черных» копателей. Археологам впервые удалось проникнуть в погребальную камеру, не потревожив самого погребального сооружения и возведенного над ним кургана, сохранив исторический ландшафт в целостности и неприкосновенности.

В 2024 году делегация Центрального государственного архива кинофотодокументов и звукозаписей РК ходе научно-исследовательской работы в Национальном архиве Монголии выявила ценные материалы, относящиеся к Казахстану. В рамках комплексного плана «Архив — 2025» по сбору исторических документов, касающихся истории и культуры Казахстана делегация Центрального государственного архива кинофотодокументов и звукозаписей РК посетила Улан-Батор, столицу Монголии с рабочей поездкой.

В архиве были получены 90 фотодокументов и копия кинофильма общей продолжительностью 92 минуты. Кинофильм включает хронику юбилейных мероприятий Баян-Ульгийского региона, на которых казахстанская делегация знакомилась с жизнью местных казахов. А в фотодокументах изображены быт казахского народа Баян-Улгийского региона, выступления артистов местных театров, выдающихся деятелей, которые в разные годы ездили в Монголию.