13 новых тракторов получили жамбылские фермеры в рамках проекта «Tradе-in»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках проекта «Tradе-in» по обновлению сельскохозяйственной техники жамбылским крестьянам передано 13 новых тракторов. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В прошлом году Жамбылская область первой в Казахстане стала использовать метод «Tradе-in». Проект, запущенный в рамках меморандума, заключенного между АО «НК «СПК «Тараз» и АО «АгромашХолдинг KZ», позволил жамбылским аграриям сдать старую сельхозтехнику и за вычетом ее стоимости получить в лизинг новую.

«Обеспечение продовольственной безопасности является важной стратегической задачей. Для повышения эффективности и конкурентоспособности сельского хозяйства необходимо внедрять новые технологии, обновлять сельхозтехнику. Благодаря проекту «Tradе-in» у фермеров появилась возможность обновить технику на выгодных условиях. В регионе зарегистрировано 18812 крестьянских хозяйств, насчитывается более 12 тысяч единиц сельскохозяйственной техники. Наша цель – поэтапно обновлять сельхозтехнику, используя господдержку. В текущем году планируется обновление техники на 10 процентов. С начала года закуплено 1054 единиц, процент обновляемости составил 8,6. С помощью новой техники фермеры смогут увеличить производительность труда, сократить сроки выполнения работ», - отметил аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

Фермеры Жамбылского, Таласского, Сарысуского, Меркенского, Байзакского, Т. Рыскулова районов получили 12 новых тракторов марки «LOVOL» взамен старой техники. Председатель сельскохозяйственного кооператива «Жуалы-2020» приобрел новый трактор в лизинг. По проекту «Trade-in» крестьянин получает субсидию в размере 25 процентов от стоимости новой техники. Остальная сумма оформляется в лизинг под 6 процентов годовых на пять лет.

«Не каждый аграрий имеет возможность своими силами обновить сельхозтехнику. За рулем старого трактора сидел более 10 лет. Сегодня благодаря поддержке государства приобрел современный трактор, который имеет хороший обзор и легок на ходу», - сказал председатель крестьянского хозяйства «Төлеген тегі» Иса Тулегенов.

По данным управления сельского хозяйства, более 1 тыс. тракторов имеют срок эксплуатации более 10 лет, то есть изношено 25 процентов. А количество тракторов в эксплуатации до 10 лет – 1534, или 34 процента.

На аллее Jastar управление природных ресурсов и регулирования природопользования организовало выставку сельхозтехники. С начала года закуплено 7 машин, 10 тракторов МТЗ-952, 9 прицепов к ним, 9 плугов, 10 сеялок. Всего выделено 217 миллионов тенге.