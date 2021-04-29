13 новых школ построят в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В рамках Дорожной карты занятости в Костанайской области в ближайшие четыре года планируется построить 13 новых школ. Об этом сегодня в ходе совещания в областном акимате сообщила руководитель областного управления образования Зауре Байменова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Один из важных вопросов сферы образования - обеспечение необходимой инфраструктуры. Для ликвидации аварийности и предупреждения дефицита ученических мест до 2025 года в области планируется строительство 13 школ в рамках Дорожной карты занятости, трансфертов общего характера и ГЧП», - сообщила З. Байменова.

К примеру, уже в этом году взамен аварийной школы завершится строительство новой школы с государственным языком обучения на 320 мест в Карасуском районе на сумму 1,3 млрд тенге.

Также в связи с застройкой новых микрорайонов в Костанае будет начато строительство 2 школ в микрорайоне «Береке» - на 980 мест на сумму 2,1 млрд тенге и микрорайоне «Кунай» – на 900 мест на сумму 2,6 млрд тенге. Строительство школ планируется завершить в 2022 году.

«В Карабалыкском районе в связи с отсутствием собственного здания у средней школы им. М. Сералина с государственным языком обучения будет начато строительство школы на 320 мест на общую сумму 1,2 млрд тенге, со сроком завершения – 2022 год. Кроме того, в 2022 году планируется строительство 4-х новых школ взамен саманных и камышитовых», - добавила глава профильного ведомства.

В рамках данной работы также выделены значительные средства на проведение ремонтов в 46 объектах образования на сумму 4 млрд тенге, из которых 10 капитальных на сумму 3,2 млрд тенге. Текущий ремонт предусмотрен в 36 объектах на сумму 817,1 млн тенге.

«Однако сегодня остаются вопросы газификации и водоснабжения объектов образования. Так, газификацией охвачено 9 районов и 3 города. Теплоснабжение 55 объектов образования осуществляется за счет природного газа, имеется техническая возможность перевода котельных установок на природный газ в 18 объектах образования. В это связи прошу рассмотреть возможность подключения указанных объектов образования к газопроводу»,- подытожила З. Байменова.