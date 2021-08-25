13 новых школ построят в Костанайской области до 2025 года

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области продолжается строительство новых объектов образования. Уже к 2025 году в регионе возведут 13 новых школ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе Августовской конференции в Костанае был поднят вопрос по созданию качественных условий образовательного процесса в Костанайской области, чему способствует также строительство новых объектов образования.

«1 сентября распахнет свои двери новая школа с государственным языком обучения в Карасуском районе на 320 мест. Также в День знаний откроется сельская школа с государственным языком обучения на 130 мест в районе Б. Майлина, - сообщили в пресс-службе управления образования акимата области. — Уже начато строительство 3 современных школ для 2 200 городских и сельских детей: в Карабалыкском районе, в микрорайонах областного центра «Береке» (980 мест) и «Кунай» (900 мест). На эти цели из местного бюджета выделено 5,9 млрд. тенге. В новых современных школах будут созданы комфортные условия для обучения. До 2025 года будут построены 13 новых школ на 7 640 мест, в точности в следующем году – 7 школ».

Ведется в регионе работа и по вводу новых мест в дошкольные организации. В текущем году в Костанае и Костанайском районе за счет частных инвестиций планируется открыть по 1 частному детскому саду (на 300 мест в целом).

Вместе с тем, как отметили в профильном ведомстве, создаются условия проживания для иногородних студентов колледжей.

Так, благодаря III социальной инициативе Елбасы в прошлом году введено в эксплуатацию общежитие на 250 мест при Костанайском высшем медицинском колледже на сумму 656,4 млн. тенге.

Также в июне этого года открыто новое современное общежитие на 500 мест при колледже автомобильного транспорта, на строительство которого было выделено 1,3 млрд. тенге.