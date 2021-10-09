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    04:29, 09 Октябрь 2021 | GMT +6

    13 новых отечественных тракторов получили жамбылские аграрии взамен старых

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В рамках проекта «Tradе-in» по обновлению сельскохозяйственной техники жамбылским крестьянам на весьма выгодных условиях переданы новые тракторы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вручение сельхозтехники состоялось в Таразе, на площадке Аллеи Молодежи.

    Напомним, старт программе trade-in по обновлению и восстановлению старой сельхозтехники был дан в 2020 году в Жамбылской области, первой в Казахстане внедрившей этот эффективный проект. Это стало возможным, благодаря заключенному в минувшем году меморандуму между СПК «Тараз», костанайским АО «Агромашхолдинг KZ» и Региональной палатой предпринимателей. Результатом стало создание совместной компании «ТаразРемСервис», где 49% принадлежит социально-предпринимательской корпорации и 51% – Агромашхолдингу. «ТаразРемСервис» должен принимать от крестьян старую технику и доводить ее до ума. Взамен фермер получает новый трактор - за вычетом стоимости старой техники получает в лизинг новую.

    «Обеспечение продовольственной безопасности является важной стратегической задачей, - отметил аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев. - Для повышения эффективности и конкурентоспособности сельского хозяйства необходимо внедрять новые технологии, обновлять сельхозтехнику. Благодаря проекту «Tradе-in» у фермеров появилась возможность обновить технику на выгодных условиях. В нашем регионе зарегистрировано 18 812 крестьянских хозяйств, насчитывается более 12 тысяч единиц сельскохозяйственной техники. Наша цель – поэтапно обновлять сельхозтехнику, используя господдержку. В этом году планируется обновление техники на 10 процентов. С начала года закуплено 1 054 единицы, процент обновляемости составил 8,6. С помощью новой техники фермеры смогут увеличить производительность труда, сократить сроки выполнения работ».

    Как сообщили в пресс-службе главы региона, фермеры Жамбылского, Таласского, Сарысуского, Меркенского, Байзакского, Рыскуловского районов получили 12 новых тракторов «LOVOL» взамен своей старой техники. Председатель сельскохозяйственного кооператива «Жуалы-2020» приобрел новый трактор в лизинг. По проекту «Trade-in» в рамках программы «Агробизнес» крестьянин получает субсидию в размере 25 процентов от стоимости новой техники. Остальная сумма оформляется в лизинг под 6 процентов годовых на пять лет.

    «Не каждый аграрий имеет возможность своими силами обновить сельхозтехнику, - сказал председатель крестьянского хозяйства «Төлеген тегі» Иса Тулегенов. - За рулем старого трактора сидел более десяти лет. Сегодня благодаря поддержке государства приобрел современный трактор, который имеет хороший обзор и легок на ходу».

    По данным управления сельского хозяйства, более одной тысячи тракторов в фермерских хозяйствах Жамбылской области имеют срок эксплуатации более десяти лет, то есть изношенность тракторного парка составляет 25%. Количество тракторов, находящихся в эксплуатации до десяти лет, – 1 534, или 34%.

    В этот же день на площадке Аллеи Молодежи областное управление природных ресурсов и регулирования природопользования организовало выставку сельхозтехники.

    ПО данным ведомства, с начала года закуплено семь машин, десять тракторов МТЗ-952, девять прицепов к ним, девять плугов, десять сеялок. Всего на закуп техники выделено 217 миллионов тенге.


    Теги:
    Сельское хозяйство Транспорт Жамбылская область
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