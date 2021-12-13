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    13:40, 13 Декабрь 2021 | GMT +6

    13 нелегальных мигрантов выявили в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Казыгуртском районе Туркестанской области полицейские выявили 13 незаконно работающих иностранцев, в отношении которых составили административные протокола по статье 517 УК «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    Решением суда четырех из них выдворили за пределы страны.

    Также шесть человек привлекли по ст. 518 УК «Нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения физическими или юридическими лицами, принимающими иностранцев и лиц без гражданства».



    Теги:
    МВД РК Закон и право Туркестанская область мигранты
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