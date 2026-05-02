1,3 млн пользователей: Пентагон подключает ИИ к секретным системам

Министерство обороны США расширяет сотрудничество с крупнейшими технологическими компаниями, внедряя их ИИ-решения в секретные системы и масштабируя платформу GenAI.mil, передает агентство Kazinform со ссылкой на NBC News.

Минобороны США объявило о заключении соглашений с рядом ведущих технологических компаний для внедрения решений в сфере искусственного интеллекта в закрытые сети ведомства, среди которых OpenAI, Google, Microsoft, Amazon Web Services, NVIDIA, SpaceX и Reflection.

По заявлению Пентагона, технологии этих компаний будут развернуты в сетях уровней воздействия 6 и 7, что позволит расширить доступ военных к современным ИИ-инструментам и ускорить цифровую трансформацию армии.

Платформа ведомства GenAI.mil уже активно используется. За первые пять месяцев работы к ней подключились более 1,3 миллиона сотрудников военного ведомства.

При этом в списке партнеров отсутствует компания Anthropic. Ранее Пентагон ограничил использование ее технологий, сославшись на риски для цепочки поставок.

Несмотря на это, отдельные разработки компании, включая модель Mythos, продолжают вызывать интерес в контексте национальной безопасности из-за их продвинутых кибервозможностей.

По данным СМИ, Google уже получила разрешение на использование своих ИИ-моделей для работы с секретной информацией в рамках сотрудничества с оборонным ведомством.

На фоне растущей конкуренции в сфере искусственного интеллекта администрация США может пересмотреть свою позицию в отношении Anthropic. Дональд Трамп заявил, что компания «набирает обороты», это потенциально открывает путь к снятию ограничений на ее использование в структурах Пентагона.

