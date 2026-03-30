    13:35, 30 Март 2026 | GMT +5

    13-летний шахматист из Казахстана сенсационно обыграл сербского гроссмейстера Сарану

    В Шымкенте завершились два крупных международных шахматных турнира, передает корреспондент агенства Kazinform.

    Шхаматы
    Фото: Федерация шахмат Казахстана

    Это турнир среди взрослых KazChess Masters Nauryz 2026 по круговой системе и 1-й этап Кубка Казахстана среди детей «Мемориал Д. А. Кунаева — 2026». 

    Главным героем первого стал 13-летний Данис Куандыков. В турнире среди взрослых его рейтинг перед стартом составлял 2386, и он занимал 10-е место. В числе соперников — пять иностранных гроссмейстеров с рейтингами от 2639 до 2683. 

    В 8-м туре Данис сыграл белыми против турнирного фаворита, сербского гроссмейстера Алексея Сараны (2683). Партия получилась драматичной: на определенном этапе компьютер оценивал преимущество белых примерно в +10. Несмотря на то, что казахстанец в вдвое младше, чем опытный сербский гроссмейстер, Данис сумел найти точные ходы в эндшпиле, и Сарана был вынужден признать поражение. 10-й рейтинг — уступил победителю.

    Данис — двукратный чемпион мира среди кадетов (2023 U10 и 2025 U12). В итоге он набрал 4 очка, увеличил свой рейтинг более чем на 26 пунктов и получил 1,5 миллиона тенге призовых. Помимо победы над Сараной, Данис показал равные результаты с другими гроссмейстерами и заработал дополнительные очки в последнем туре.

    В KazChess Masters Nauryz 2026 участвовали 10 шахматистов: пять иностранных и пять казахстанских. Среди казахстанских участников собралсь молодежная сборная: Данис Куандыков (13 лет), Сауват Нургалиев (15 лет), Даниял Сапенов и Ергали Сулеймен (по 17 лет), Меруерт Камалиденова (20 лет). Средний рейтинг турнира — 2534, XII категория.

    Основная цель казахстанских участников  — набраться опыта, играя с ведущими мировыми гроссмейстерами. Кроме того, подготовится и стать  конкурентоспособной мужской сборной страны. 

    По итогам турнира победителем стал 19-летний индийский гроссмейстер Пранав Венкатеш (2641), набрав 7,5 очков и обеспечив себе победу досрочно. Его призовые составили 7 млн тенге. Второе место занял узбекский гроссмейстер Шамсиддин Вохидов (6 очков), третье — венгр Беньямин Гледура (5 очков).

    Казахстанские шахматисты в рейтинге участников KazChess Masters Nauryz 2026 расположились с 6 по 10 место:

    • GM Пранав Венкатеш (Индия) — 7,5 очка;
    • GM Шамсиддин Вохидов (Узбекистан) — 6;
    • GM Беньямин Гледура (Венгрия) — 5;
    • GM Хосе Эдуардо Мартинес Алькантара (Мексика) — 5;
    • GM Алексей Сарана (Сербия) — 4,5;
    • FM Данис Куандыков — 4;
    • IM Даниял Сапенов — 4;
    • IM Сауват Нургалиев — 3,5:
    • IM Меруерт Камалиденова — 3;
    • IM Ергали Сулеймен — 2,5. 

    Призовой фонд взрослого турнира составил 25 млн тенге. Хотя казахстанцы не выполнили нормы гроссмейстеров, полученный опыт крайне ценен, отметили в Казахстанской федерации шахмат. 

    Паралельно турниру среди взрослых в Шымкенте прошел 1-й этап Кубка Казахстана среди детей — «Мемориал Д. А. Кунаева — 2026». В нем приняли участие спортсмены из Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Соревнования проводились в двух возрастных группах по 9 туров — по швейцарской системе с контролем времени 60+30.

    Состав казахстанской команды 14 лет и младше (U14) выглядел следующим образом: 

    • Ернур Ержанулы (Кызылординская обл.) — 8 очков;
    • Даниал Сатеков (Алматы) — 7,5;
    • Бибисара Ержан (Жамбылская обл., среди девушек) — 7,5

    10 лет и младше (U10):

    • Али Атнаш (Атырауская обл.) — 8 очков (по коэффициенту Бухгольца победил);
    • Санжар Толбаев (Алматы) — 8;
    • Мухамедгали Абдикайым (Астана) — 7,5;
    • Лучшая девочка — Айару Нурбол (Шымкент) — 7 очков (9-е место). 

    Командное первенство выиграла команда Шымкент-1, призовой фонд детского этапа — 4 млн тенге.
    Таким образом, Шымкент продемонстрировал работу системы подготовки шахматистов: от первых шагов детей до международных турниров с участием гроссмейстеров. 

    Ранее сообщалось, что 18-летняя казахстанка Алуа Нурман подтвердила статус международного мастера

     

    Динара Акылжанова
