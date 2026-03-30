13-летний шахматист из Казахстана сенсационно обыграл сербского гроссмейстера Сарану

Это турнир среди взрослых KazChess Masters Nauryz 2026 по круговой системе и 1-й этап Кубка Казахстана среди детей «Мемориал Д. А. Кунаева — 2026».

Главным героем первого стал 13-летний Данис Куандыков. В турнире среди взрослых его рейтинг перед стартом составлял 2386, и он занимал 10-е место. В числе соперников — пять иностранных гроссмейстеров с рейтингами от 2639 до 2683.

В 8-м туре Данис сыграл белыми против турнирного фаворита, сербского гроссмейстера Алексея Сараны (2683). Партия получилась драматичной: на определенном этапе компьютер оценивал преимущество белых примерно в +10. Несмотря на то, что казахстанец в вдвое младше, чем опытный сербский гроссмейстер, Данис сумел найти точные ходы в эндшпиле, и Сарана был вынужден признать поражение. 10-й рейтинг — уступил победителю.

Данис — двукратный чемпион мира среди кадетов (2023 U10 и 2025 U12). В итоге он набрал 4 очка, увеличил свой рейтинг более чем на 26 пунктов и получил 1,5 миллиона тенге призовых. Помимо победы над Сараной, Данис показал равные результаты с другими гроссмейстерами и заработал дополнительные очки в последнем туре.

В KazChess Masters Nauryz 2026 участвовали 10 шахматистов: пять иностранных и пять казахстанских. Среди казахстанских участников собралсь молодежная сборная: Данис Куандыков (13 лет), Сауват Нургалиев (15 лет), Даниял Сапенов и Ергали Сулеймен (по 17 лет), Меруерт Камалиденова (20 лет). Средний рейтинг турнира — 2534, XII категория.

Фото: Федерация Шахмат Казахстана

Основная цель казахстанских участников — набраться опыта, играя с ведущими мировыми гроссмейстерами. Кроме того, подготовится и стать конкурентоспособной мужской сборной страны.

По итогам турнира победителем стал 19-летний индийский гроссмейстер Пранав Венкатеш (2641), набрав 7,5 очков и обеспечив себе победу досрочно. Его призовые составили 7 млн тенге. Второе место занял узбекский гроссмейстер Шамсиддин Вохидов (6 очков), третье — венгр Беньямин Гледура (5 очков).

Фото: Федерация шахмат Казахстана

Казахстанские шахматисты в рейтинге участников KazChess Masters Nauryz 2026 расположились с 6 по 10 место:

GM Пранав Венкатеш (Индия) — 7,5 очка;

GM Шамсиддин Вохидов (Узбекистан) — 6;

GM Беньямин Гледура (Венгрия) — 5;

GM Хосе Эдуардо Мартинес Алькантара (Мексика) — 5;

GM Алексей Сарана (Сербия) — 4,5;

FM Данис Куандыков — 4;

IM Даниял Сапенов — 4;

IM Сауват Нургалиев — 3,5:

IM Меруерт Камалиденова — 3;

IM Ергали Сулеймен — 2,5.

Призовой фонд взрослого турнира составил 25 млн тенге. Хотя казахстанцы не выполнили нормы гроссмейстеров, полученный опыт крайне ценен, отметили в Казахстанской федерации шахмат.

Паралельно турниру среди взрослых в Шымкенте прошел 1-й этап Кубка Казахстана среди детей — «Мемориал Д. А. Кунаева — 2026». В нем приняли участие спортсмены из Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Соревнования проводились в двух возрастных группах по 9 туров — по швейцарской системе с контролем времени 60+30.

Состав казахстанской команды 14 лет и младше (U14) выглядел следующим образом:

Ернур Ержанулы (Кызылординская обл.) — 8 очков;

Даниал Сатеков (Алматы) — 7,5;

Бибисара Ержан (Жамбылская обл., среди девушек) — 7,5

10 лет и младше (U10):

Али Атнаш (Атырауская обл.) — 8 очков (по коэффициенту Бухгольца победил);

Санжар Толбаев (Алматы) — 8;

Мухамедгали Абдикайым (Астана) — 7,5;

Лучшая девочка — Айару Нурбол (Шымкент) — 7 очков (9-е место).

Командное первенство выиграла команда Шымкент-1, призовой фонд детского этапа — 4 млн тенге.

Таким образом, Шымкент продемонстрировал работу системы подготовки шахматистов: от первых шагов детей до международных турниров с участием гроссмейстеров.

