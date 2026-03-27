    11:15, 27 Март 2026 | GMT +5

    18-летняя казахстанка Алуа Нурман подтвердила статус международного мастера

    С 17 по 26 марта в столице Узбекистана Ташкенте в 19-й раз прошел международный шахматный турнир 19th International chess tournament In Memory of Georgy Agzamov, посвященный памяти первого в регионе Центральной Азии гроссмейстера (1984) Георгия Агзамова (1954–1986). Призовой фонд турнира составил 80 тысяч долларов, передает Kazinform.

    Фото: из личного архива

    В категории Open-A участвовал 101 шахматист, включая девять спортсменов из Казахстана.
    18-летняя алматинка показала лучший результат среди 23 женщин, а ее турнирный перфоманс — 2521 — вкупе с +38,2 к рейтингу в очередной раз утверждают ее в звании международного мастера (IM).

    Алуа из 10 партий шесть сыграла с обладателями гроссмейстерского звания. Всего она выиграла пять партий, включая победу над гроссмейстером Брэндоном Джейкобсоном (2598, США), сыграла вничью с гроссмейстерами Сетураманом С. П. (2557, Индия) и Сананом Сюгировым (2599, Венгрия).

    Что касается других казахстанцев, то выше всех в итоговой таблице оказался Ринат Джумабаев — 6½ очка и 19-е место, при этом его рейтинговые потери составили –13,3.

    По шесть очков набрали Азамат Утегалиев (2419) (23-е место) и WGM Алуа Нурман (2378) (24-е место).

    Напомним, что в эти дни гроссмейстер из Казахстана Бибисара Асаубаева начинает выступление на турнире претенденток на матч за титул чемпионки мира по шахматам.

    Альберт Ахметов
