18-летняя казахстанка Алуа Нурман подтвердила статус международного мастера

В категории Open-A участвовал 101 шахматист, включая девять спортсменов из Казахстана.

18-летняя алматинка показала лучший результат среди 23 женщин, а ее турнирный перфоманс — 2521 — вкупе с +38,2 к рейтингу в очередной раз утверждают ее в звании международного мастера (IM).

Алуа из 10 партий шесть сыграла с обладателями гроссмейстерского звания. Всего она выиграла пять партий, включая победу над гроссмейстером Брэндоном Джейкобсоном (2598, США), сыграла вничью с гроссмейстерами Сетураманом С. П. (2557, Индия) и Сананом Сюгировым (2599, Венгрия).

Что касается других казахстанцев, то выше всех в итоговой таблице оказался Ринат Джумабаев — 6½ очка и 19-е место, при этом его рейтинговые потери составили –13,3.

По шесть очков набрали Азамат Утегалиев (2419) (23-е место) и WGM Алуа Нурман (2378) (24-е место).

Напомним, что в эти дни гроссмейстер из Казахстана Бибисара Асаубаева начинает выступление на турнире претенденток на матч за титул чемпионки мира по шахматам.