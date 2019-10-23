13-летний подросток пропал в Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Полицейские разыскивают 13-летнего Дияра Мухамедина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

В дежурную часть Келесского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что без вести пропал ее несовершеннолетний сын, 2006 г.р., ученик 7 класса Мухамедин Дияр Ерболулы, который 21 октября около 13.00 в городе Атакент Мактаральского района, ушел в неизвестном направлении и не вернулся.

Приметы несовершеннолетнего: рост 160 - 165 см, волосы черные, глаза черные круглые, телосложение худощавое. Был одет в спортивный костюм черного цвета с серым рисунком, черные брюки и черные туфли.

Полицейские Туркестанской области просят очевидцев и жителей области, владеющих какой-либо информацией о пропавшем без вести Мухамедине Дияре Ерболулы, сообщить в полицию по телефонам: 8-725-32-3-03-68, 8-725-32-3-06-59 или «102».