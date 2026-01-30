13-летний подросток погиб от нападения акулы в Бразилии

Как сообщили медицинские власти штата Пернамбуку. подросток купался с друзьями, несмотря на предупреждающие знаки о частых атаках акул в этом районе. Свидетели рассказали, что акула напала сзади и нанесла тяжёлые ранения. Ребёнка доставили в больницу Олинды, где он скончался от кровопотери.

По данным Государственного комитета по мониторингу инцидентов с акулами, в Пернамбуку с 1992 года произошло 82 нападения акул, 27 из них закончились гибелью людей.

Власти подчеркнули, что на пляжах Ресифи и Олинды установлены предупреждающие таблички, запрещающие купание из-за высокого риска встречи с акулами. Эти районы особенно популярны у туристов в период карнавала.