телерадиокомплекс президента РК
    07:14, 30 Январь 2026

    13-летний подросток погиб от нападения акулы в Бразилии

    В четверг 13-летний мальчик погиб после нападения акулы на пляже Прая-дель-Чифре в городе Олинда на северо-востоке Бразилии, сообщает Kazinform со ссылкой на Xinhua.

    Фото: Управление природы и парков Израиля / Guy Lavian

    Как сообщили медицинские власти штата Пернамбуку. подросток купался с друзьями, несмотря на предупреждающие знаки о частых атаках акул в этом районе. Свидетели рассказали, что акула напала сзади и нанесла тяжёлые ранения. Ребёнка доставили в больницу Олинды, где он скончался от кровопотери.

    По данным Государственного комитета по мониторингу инцидентов с акулами, в Пернамбуку с 1992 года произошло 82 нападения акул, 27 из них закончились гибелью людей.

    Власти подчеркнули, что на пляжах Ресифи и Олинды установлены предупреждающие таблички, запрещающие купание из-за высокого риска встречи с акулами. Эти районы особенно популярны у туристов в период карнавала.

