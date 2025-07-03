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    05:59, 03 Июль 2025 | GMT +5

    13-летнего подростка нашли мертвым в Акмолинской области

    По факту смерти несовершеннолетнего полиция региона завела уголовное дело, передает корреспондент агентства Kazinform.

    полиция
    Фото: Kazinform

    Трагедия произошла в Зерендинском районе Акмолинской области. Тело 13-летнего мальчика было найдено его родными. Среди возможных причин смерти некоторые местные паблики называют отравление бензином.

    Между тем, в пресс-службе департамента полиции сообщили, что по факту смерти несовершеннолетнего, имевшего место 2 июля в Зерендинском районе, возбуждено уголовное дело.

    — В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства происшествия. Назначены экспертизы для установления точной причины смерти. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит, — пояснили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что женщина получила срок за смерть своего ребёнка в Актюбинской области.

    Теги:
    Несовершеннолетние Уголовное дело Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
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