13-летнего подростка нашли мертвым в Акмолинской области

Трагедия произошла в Зерендинском районе Акмолинской области. Тело 13-летнего мальчика было найдено его родными. Среди возможных причин смерти некоторые местные паблики называют отравление бензином.

Между тем, в пресс-службе департамента полиции сообщили, что по факту смерти несовершеннолетнего, имевшего место 2 июля в Зерендинском районе, возбуждено уголовное дело.

— В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства происшествия. Назначены экспертизы для установления точной причины смерти. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит, — пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что женщина получила срок за смерть своего ребёнка в Актюбинской области.