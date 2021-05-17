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    09:57, 17 Май 2021 | GMT +6

    13 лет в розыске: туркестанские полицейские задержали мошенника в Москве

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Туркестанские полицейские задержали мошенника в Москве, находившегося в розыске 13 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В 2008 году в Сарыагашский РОП с заявлением обратился местный житель о том, что некий знакомый обещал приобрести крупную партию мяса в Узбекистане и выманил у него 2,5 миллиона тенге. Полицейские провели работу по установлению подозреваемого лица. Однако, в связи с отсутствием какой-либо информации, сделать это оказалось не просто. В результате оперативно-розыскных работ оперативники определили местонахождение мошенника и задержали подозреваемого в Москве. Задержанный оказался местным жителем средних лет, который на протяжении 10 лет работал в Российской Федерации. Похищенные деньги вернули законному владельцу.

    Факт зарегистрирован в ЕРДР по статье «Мошенничество«. Ведется досудебное расследование. Мужчина находится под стражей.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Туркестанская область Россия
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