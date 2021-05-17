13 лет в розыске: туркестанские полицейские задержали мошенника в Москве

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Туркестанские полицейские задержали мошенника в Москве, находившегося в розыске 13 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В 2008 году в Сарыагашский РОП с заявлением обратился местный житель о том, что некий знакомый обещал приобрести крупную партию мяса в Узбекистане и выманил у него 2,5 миллиона тенге. Полицейские провели работу по установлению подозреваемого лица. Однако, в связи с отсутствием какой-либо информации, сделать это оказалось не просто. В результате оперативно-розыскных работ оперативники определили местонахождение мошенника и задержали подозреваемого в Москве. Задержанный оказался местным жителем средних лет, который на протяжении 10 лет работал в Российской Федерации. Похищенные деньги вернули законному владельцу.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по статье «Мошенничество«. Ведется досудебное расследование. Мужчина находится под стражей.