13 из 17 статей согласованы: Никол Пашинян - о мирном договоре с Азербайджаном

Большинство статей проекта мирного договора между Арменией и Азербайджаном согласованы. Армения предлагает Азербайджану подписать и ратифицировать документ, состоящий из уже согласованных пунктов обсуждаемого мирного договора, после чего продолжить работу над остальными пунктами. Об этом в ходе пресс-конференции заявил Премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает собственный корреспондент Kazinform.

По словам Никола Пашиняна, в рамках процесса обмена предложениями по мирному договору вчера Армения представила Азербайджану свое новое предложение. Официальный Баку пока не успел с ним ознакомиться.

— В последнем проекте мирного договора у нас 17 статей. Из них 13 уже полностью согласованы, в том числе и преамбула. Еще три статьи согласованы частично. Наше предложение состоит в том, чтобы взять все согласованные статьи и на их основании подписать мирный договор, — отметил Никол Пашинян.

Как пояснил глава армянского кабмина, после подписания мирного договора, состоящего из согласованный статей, Армения предлагает продолжить работу над остальными, несогласованными пунктами. Подписание мирного договора, по его оценкам, позволит установить дипломатические отношения, что в значительной степени облегчит урегулирование остающихся вопросов.