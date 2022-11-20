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13 детей появились на свет в день выборов в Алматинской области

20 Ноября 2022, 13:04
13 детей появились на свет в день выборов в Алматинской области
20 Ноября 2022, 13:04

13 детей появились на свет в день выборов в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматинской области сообщили, что в регионе в ночь на 20 ноября родились 23 малыша. А с 8:00 до 12:00 появились на свет еще 13 малышей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным акимата, в Алматинской многопрофильной клинической больнице родился один ребенок, в Илийской центральной районной больнице - 2, в Енбекшиказахской многопрофильной межрайонной больнице - 3, в Карасайской центральной районной больнице - 5, в Уйгурской центральной районной больнице - 1, в городе Конаеве - 1. Всего на время 12:00 в общем родились 36 малышей.

Сегодня, 20 ноября, в Казахстане проходят внеочередные выборы Президента РК. Свыше 11 млн казахстанцев имеют право проголосовать на выборах.


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