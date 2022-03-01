13 человек с коронавирусом находятся на ИВЛ в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 353 человека с коронавирусом лечатся в стационарах Алматы, 13 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили в управлении общественного здоровья города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным УОЗ, за 28 февраля зарегистрировано 94 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 84 случая с симптомами и 10 без симптомов. Выписано всего – 89, поступило – 21.

В инфекционных стационарах (1 330 коек) физически находится 353 человека (10 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего – 42. На ИВЛ – 13, на неинвазивной ИВЛ – восемь, High flow занято – 10 аппаратов.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 846 пациента, симптомами – 799 с легкой и средней степенью, без симптомов – 47.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 834 человек, вторым компонентом – 3 316 человек. Всего за весь период с 1 февраля 2021 по 28 февраля 2022 года вакцинировано первым компонентом 1 143 022, вторым 1 099 760 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 124 980 человек.

На сегодняшний день Pfizer (Comirnaty) получили 55 472 человека, в том числе беременные – 3 099, кормящие – 12 185 и подростки – 40 148. Ревакцинированы 251 656 горожан.

В городе функционирует 137 пунктов вакцинации в медицинских организациях (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 175 прививочных бригад из 555 человек.