13 человек погибли в результате сильных дождей на севере Гаити

Сильные дожди в Гаити унесли жизни по меньшей мере 13 человек на севере страны и повредили тысячи домов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

До вечера пятницы практически вся страна подвержена риску от «частых и усиливающихся» до «значительных» гроз, сообщила метеослужба, предупреждая о внезапных наводнениях.

В юго-восточном регионе города Кап-Аитьен дожди вызвали оползень, который привел к обрушению нескольких домов и унес жизни 12 человек, говорится в заявлении агентства по чрезвычайным ситуациям Гаити, опубликованном в четверг.

Более 2000 домов были затоплены.

Агентство по чрезвычайным ситуациям отметило «значительные потери» скота на севере, центральный регион страны также отметил разрушение ферм.