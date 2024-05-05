23:00, 04 Май 2024 | GMT +6
13 человек погибли в результате сильных дождей на севере Гаити
Сильные дожди в Гаити унесли жизни по меньшей мере 13 человек на севере страны и повредили тысячи домов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.
До вечера пятницы практически вся страна подвержена риску от «частых и усиливающихся» до «значительных» гроз, сообщила метеослужба, предупреждая о внезапных наводнениях.
В юго-восточном регионе города Кап-Аитьен дожди вызвали оползень, который привел к обрушению нескольких домов и унес жизни 12 человек, говорится в заявлении агентства по чрезвычайным ситуациям Гаити, опубликованном в четверг.
Более 2000 домов были затоплены.
Агентство по чрезвычайным ситуациям отметило «значительные потери» скота на севере, центральный регион страны также отметил разрушение ферм.