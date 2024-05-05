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    23:00, 04 Май 2024 | GMT +6

    13 человек погибли в результате сильных дождей на севере Гаити

    13 человек погибли в результате сильных дождей на севере Гаити
    Фото: Wajo Regional Disaster Management Agency

    Сильные дожди в Гаити унесли жизни по меньшей мере 13 человек на севере страны и повредили тысячи домов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

    До вечера пятницы практически вся страна подвержена риску от «частых и усиливающихся» до «значительных» гроз, сообщила метеослужба, предупреждая о внезапных наводнениях.

    В юго-восточном регионе города Кап-Аитьен дожди вызвали оползень, который привел к обрушению нескольких домов и унес жизни 12 человек, говорится в заявлении агентства по чрезвычайным ситуациям Гаити, опубликованном в четверг.

    Более 2000 домов были затоплены.

    Агентство по чрезвычайным ситуациям отметило «значительные потери» скота на севере, центральный регион страны также отметил разрушение ферм.

    Теги:
    Дожди Гаити Происшествия Мировые новости Оползень
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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