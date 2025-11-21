13 человек погибли после падения автобуса в реку в Камбодже
13 человек погибли и более 20 пострадали после того, как автобус врезался в ограждение на мосту и упал в реку в провинции Кампонгтхом в центральной части Камбоджи рано утром в четверг, передает агентство Kazinform со ссылкой на ABC News.
Автобус следовал из Сиемреала, где находится легендарный храмовый комплекс Ангкор-Ват, в столицу страны Пномпень, когда он потерпел крушение в предрассветные часы в центральной провинции Кампонгтхом. Об этом сообщил заместитель начальника полиции этого района Сив Сованна.
По его словам, все находившиеся в автобусе были гражданами Камбоджи.
Death toll rises to 16 in bus crash in Kampong Thom province. https://t.co/6TTKOdjMSc pic.twitter.com/hcSdVowrQL— Noan Sereiboth (@noansereiboth) November 20, 2025
По словам Сива Сованны, предварительное расследование показало, что водитель был сонным после ночного выезда из Сиемреапа, поездка в который обычно занимает около пяти с половиной часов. Он не уточнил, был ли водитель среди погибших.
យ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស១៣នាក់បានស្លាប់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រថយន្តមួយក្នុងស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ វេលាប្រមាណ៤ព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២០ វិច្ឆិកានេះ pic.twitter.com/N4ECpNglT3— Post Khmer (@postkhmer) November 20, 2025
Полагают, что в автобусе находилось около 40 пассажиров, и в четверг спасатели продолжили поиски других жертв.
По словам Сив Сованна, тела погибших будут храниться в больнице недалеко от места крушения до тех пор, пока их не заберут родственники.
Ранее сообщалось, что на реке Нил в Египте загорелся туристический круизный лайнер, в результате чего пришлось эвакуировать более 200 отдыхающих.