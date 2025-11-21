РУ
    06:17, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5

    13 человек погибли после падения автобуса в реку в Камбодже

    13 человек погибли и более 20 пострадали после того, как автобус врезался в ограждение на мосту и упал в реку в провинции Кампонгтхом в центральной части Камбоджи рано утром в четверг, передает агентство Kazinform со ссылкой на ABC News.

    Автобус упал в реку в Камбодже
    Фото: x.com/RFI_Km

    Автобус следовал из Сиемреала, где находится легендарный храмовый комплекс Ангкор-Ват, в столицу страны Пномпень, когда он потерпел крушение в предрассветные часы в центральной провинции Кампонгтхом. Об этом сообщил заместитель начальника полиции этого района Сив Сованна.

    По его словам, все находившиеся в автобусе были гражданами Камбоджи.

    По словам Сива Сованны, предварительное расследование показало, что водитель был сонным после ночного выезда из Сиемреапа, поездка в который обычно занимает около пяти с половиной часов. Он не уточнил, был ли водитель среди погибших.

    Полагают, что в автобусе находилось около 40 пассажиров, и в четверг спасатели продолжили поиски других жертв.

    По словам Сив Сованна, тела погибших будут храниться в больнице недалеко от места крушения до тех пор, пока их не заберут родственники.

    Ранее сообщалось, что на реке Нил в Египте загорелся туристический круизный лайнер, в результате чего пришлось эвакуировать более 200 отдыхающих.

    Теги:
    Камбоджа Мировые новости
