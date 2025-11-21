13 человек погибли после падения автобуса в реку в Камбодже

Автобус следовал из Сиемреала, где находится легендарный храмовый комплекс Ангкор-Ват, в столицу страны Пномпень, когда он потерпел крушение в предрассветные часы в центральной провинции Кампонгтхом. Об этом сообщил заместитель начальника полиции этого района Сив Сованна.

По его словам, все находившиеся в автобусе были гражданами Камбоджи.

Death toll rises to 16 in bus crash in Kampong Thom province. https://t.co/6TTKOdjMSc pic.twitter.com/hcSdVowrQL — Noan Sereiboth​  (@noansereiboth) November 20, 2025

По словам Сива Сованны, предварительное расследование показало, что водитель был сонным после ночного выезда из Сиемреапа, поездка в который обычно занимает около пяти с половиной часов. Он не уточнил, был ли водитель среди погибших.

Полагают, что в автобусе находилось около 40 пассажиров, и в четверг спасатели продолжили поиски других жертв.

По словам Сив Сованна, тела погибших будут храниться в больнице недалеко от места крушения до тех пор, пока их не заберут родственники.

